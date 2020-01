'Williams loopt gevoelige tik op met verlies van sponsor Rexona'

De prestaties van Williams houden al niet over, maar voorafgaand aan het seizoen 2020 krijgt het team ook op sponsorgebied klappen te verwerken. Dat meldt het Poolse Sportowe Fakty.

Het vertrek van Robert Kubica, die in 2020 reserve wordt bij Alfa Romeo, zorgde er al voor dat sponsor PKN Orlen komend jaar ook van team wisselt. Daar lijkt het echter niet bij te blijven voor Williams. Volgens de Poolse website zijn Symantec, Omnitude en Tata recent vertrokken en dat geldt ook voor Rexona. Het deodorantmerk nam de afgelopen jaren nog een prominente plek op de sidepods in, maar heeft het contract na 2019 niet verlengd.

Rexona staat al sinds 2015 op de sidepods van Williams. Daarvoor was het merk, dat eigendom is van Unilever, nog sponsor van Renault-voorganger Lotus. Naar verluidt was de deal met Williams zo'n 15 miljoen euro per jaar waard, waardoor Rexona na titelsponsor ROKiT de grootste sponsor van het Britse team zou zijn. In 2019 brak ROKiT haar contract nog open en verlengde het tot 2023.

Daar lijken twee dingen tegenover te gaan staan met het oog op 2020. Enerzijds zal Williams geld gaan ophalen doordat de meerderheid van de aandelen in Williams Advanced Engineering verkocht worden. Een deel van de verloren sponsoren kan waarschijnlijk ook opgevangen worden, mede door de komst van Nicholas Latifi. Hij zal in 2020 de nieuwe teamgenoot zijn van George Russell.