Kubica kritisch: "Williams heeft in mijn 24 maanden bij team niet genoeg gedaan"

Robert Kubica heeft een forse lading kritiek geleverd op Williams. De Pool heeft het gevoel dat het team niet voldoende gedaan heeft om problemen op te lossen in de twee jaar dat hij in dienst was.

Kubica keerde in 2018 terug op de Formule 1-paddock als test- en reservecoureur van Williams. Na dat ene jaartje kreeg de enkelvoudig Grand Prix-winnaar de kans om zich in 2019 te bewijzen als een van de vaste coureurs van het team, naast George Russell. In beide jaren eindigde Williams op de laatste positie in het kampioenschap, waarbij het in totaal slechts 8 punten scoorde.

Nog voor het einde van het jaar kondigde Kubica al aan dat hij per 2020 niet meer voor Williams zou rijden. Kort na zijn laatste race gaf hij het team nog een flinke lading kritiek. "Ik denk dat we als groep, inclusief mijzelf, niet genoeg gedaan hebben in de afgelopen 24 maanden. Ik ben hier iets meer dan 24 maanden en als je kijkt, dan geeft George dezelfde commentaren als ik."

"Als je kijkt naar de eerste vijf ronden van de Williams-bolide in Abu Dhabi, dan laat het zien dat we in de afgelopen 24 maanden niet genoeg gedaan hebben. Ik zeg daarbij als groep, want daar ben ik onderdeel van geweest en dat is de komende tijd ook nog zo. Vanuit werk bekeken is dat mijn grootste teleurstelling. Wat mij betreft hadden we sneller moeten reageren, in plaats van denken dat er geen problemen waren."

Kubica vindt het lastig te zeggen of hij nog net zo goed is als voor zijn rally-ongeluk in 2011. "Je moet in de positie zijn om te zien of je zo goed bent als je was, en dat was dit jaar vaak niet het geval. Als je aan het front racet is het anders dan op het moment dat je achteraan rijdt."