Ricciardo: "Ondanks alles kan ik nog goed opschieten met Max Verstappen"

Daniel Ricciardo en Max Verstappen moesten het in 2019 grotendeels zonder elkaar stellen. Ondanks zijn vertrek bij Red Bull Racing benadrukt de Australiër dat zijn verstandhouding met de Nederlander nog altijd goed is.

Eind 2018 besloot Ricciardo om Red Bull Racing te verlaten voor een avontuur bij bij het fabrieksteam van Renault. De seizoenen daarvoor maakten Verstappen en hij indruk als teamgenoten bij Red Bull. Op de baan wisten beide coureurs goed te presteren, terwijl ze ook naast de baan goed met elkaar konden opschieten. Ondanks een aantal incidenten op de baan is die relatie nog altijd goed.

“Ondanks alles wat er gebeurd is, kunnen we goed met elkaar overweg. We konden ons snel over momenten zoals Bakoe 2018 of Hongarije 2017 zetten. Dat komt denk ik omdat we elkaar respecteerden. In het heetst van de strijd gebeuren er dingen en we weten van elkaar hoe competitief we zijn, maar we respecteren die wil om te strijden van elkaar en daardoor konden we deze dingen achter ons laten.”

'Verstappen heeft mogelijk wat dingetjes geleerd van mij'

In hun gezamenlijke periode bij Red Bull was Ricciardo de oudste en meest ervaren van de twee coureurs. Verstappen kwam in 2016 als jonkie van 18 jaar oud bij het Oostenrijkse team en sindsdien is de Nederlander geleidelijk steeds rustiger geworden. Ricciardo laat in het midden of hij daar een invloed op heeft gehad, maar hij denkt dat Verstappen wel wat dingetjes heeft kunnen leren van hem.

“Hij is in die periode absoluut gegroeid en mogelijk heeft hij inderdaad wat dingen van mij geleerd, omdat ik wat ouder ben en al wat langer bij het team zat. Je kan het ook zien: hij is absoluut iets minder vurig en grillig dan hij was. Hij is volwassener geworden en ik denk dat hij zijn plekje gevonden heeft. Als ik daaraan bijgedragen heb, dan is dat leuk, maar het is ook prima als dat niet zo is.”

Ricciardo zag Verstappen toevallig in Los Angeles

Ricciardo bezit tegenwoordig ook een huis in Los Angeles, waardoor hij regelmatig tijd doorbrengt in Californië. Dat was afgelopen zomer niet anders en hij is niet de enige die dat doet. Lewis Hamilton brengt regelmatig tijd door in LA en Jenson Button heeft zich daar zelfs permanent gevestigd. Toch is hij geheel toevallig afgelopen zomer een oude bekende tegen het lijf gelopen in de Amerikaanse miljoenenstad.

“Ik liep Max letterlijk tegen het lijf. Hij was daar een aantal dagen en ik reed toen langs hem, terwijl hij aan het lopen was. Dat was ergens in Hollywood. Hij wist niet in welke auto ik reed, maar ik keek naar hem en hij keek naar mij en toen zwaaiden we even naar elkaar. Dat was heel toevallig, maar wel leuk”, vertelde Ricciardo in de podcast Beyond the Grid.

Ricciardo en Verstappen zijn vervolgens niet even bij elkaar op de koffie geweest. “We stuurden elkaar daarna een berichtje met de strekking ‘oh mijn god, we kwamen elkaar gewoon tegen’, maar we hebben elkaar daarna niet ontmoet. Hij moest die avond volgens mij naar een basketbalwedstrijd en hij vertrok de volgende dag. Ik had echter graag even bijgepraat met Max.”

Dat Ricciardo en Verstappen nog goed met elkaar kunnen opschieten, is volgens de Renault-coureur niet vreemd. Hij stelt dat vrijwel alle coureurs buiten de baan goed met elkaar door een deur kunnen. “Zodra je als coureurs niet in een race-omgeving bent, dan ben je misschien verrast met hoeveel coureurs je eigenlijk goed kan opschieten. Buiten het circuit zijn we redelijk relaxt.”