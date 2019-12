Pierre Gasly: "Helmut Marko hield zich in 2019 niet aan gemaakte afspraken"

Pierre Gasly is niet helemaal te spreken over de handelswijze van Red Bull-talentscout Helmut Marko. De Oostenrijker zou zich volgens de huidige coureur van Scuderia Toro Rosso niet aan gemaakte afspraken gehouden hebben.

Het jaar 2019 was een emotionele achtbaan voor Gasly, die voorafgaand aan het seizoen promotie kreeg naar Red Bull Racing. In zijn eerste twaalf races voor zijn nieuwe team vielen de prestaties echter dermate tegen, dat de Fransman voorafgaand aan de Belgische Grand Prix werd teruggezet naar Toro Rosso. Daar leefde Gasly op, met een podiumplaats tijdens de Grand Prix van Brazilië als ultieme beloning.

Gasly raakte zijn plek bij Red Bull Racing kwijt aan Alexander Albon, die daar op consistente basis in de top 6 rondreed. Albon mag dat plekje voor 2020 behouden, terwijl Gasly bij Toro Rosso blijft. Tegenover L'Equipe toonde de nummer 2 van de Grand Prix van Brazilië zich wel kritisch over de handelswijze van Marko. "Helmut beloofde mij dingen, vooral qua veranderingen aan de auto van Red Bull."

"Hij vertelde me ook dat ik in ieder geval tot Abu Dhabi zou blijven. Sommige beloften werden niet nagekomen", vervolgt Gasly. "Ik was teleurgesteld met alles, maar ik weet ook dat het in de Formule 1 niet alleen draait om prestaties. Er zijn dingen die ik anders had kunnen doen. Ik ben echter pas 23 en ik heb nog steeds de ambitie om ooit wereldkampioen te worden, dus ik zal alles dat dit jaar gebeurde meenemen als les."