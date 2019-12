Steiner: "Gaten tussen topteams en middenmoot zullen in 2021 en 2022 groot zijn"

Haas F1-teambaas Günther Steiner gelooft dat er in de eerste jaren na de invoering van de nieuwe reglementen in 2021 grote verschillen zullen zijn tussen de grote teams en de kleinere renstallen.

Over iets meer dan een jaar zullen de nieuwe reglementen van de Formule 1 in werking treden. Het uiterlijk van de auto's zal flink op de schop gaan om ervoor te zorgen dat het uitvechten van duels makkelijker gemaakt wordt. Ook de sportieve reglementen gaan iets op de schop, met het doel om ervoor te zorgen dat meer teams en coureurs kunnen meedoen om de overwinningen en wereldtitels.

Steiner heeft echter zijn bedenkingen over de eerste fase na de invoering van de nieuwe regels: hij verwacht dat de grote teams er nog steeds bovenuit zullen steken. "De grote teams zullen altijd een voordeel hebben, omdat ze zoveel groter zijn, vooral op het moment dat de reglementen bekend worden gemaakt. Hopelijk kruipt het daarna wat naar elkaar toe. In de eerste twee jaar zal er een groot gat zijn. Het geeft ze een nog groter voordeel, omdat ze zoveel bronnen kunnen toewijzen aan het eerste jaar van de ontwikkeling."

Kosten alle F1-teams zullen stijgen in 2020

Alle teams zullen in 2020 extra werk moeten verzetten: naast de ontwikkeling van de 2020-auto, moet gedurende het seizoen ook gewerkt worden aan 2021. Red Bull-teambaas Christian Horner voorspelde al dat 2020 een duur jaar wordt voor de Formule 1-teams, te meer omdat het budgetplafond dat jaar nog niet telt. Steiner geeft toe dat de kosten zullen oplopen voor Haas F1, maar hij vertrouwt erop dat het team daarmee kan omgaan.

"Je hebt meer te doen, hogere kosten en meer werk omdat je daar gewoon meer bronnen voor nodig hebt. Het is echter zoals het is en we kunnen het niet veranderen. We zullen er dus op de best mogelijke manier mee omgaan, en degene die het slimste omgaat met weinig zal een voordeel hebben. Ik denk niet dat het personeelsbestand van veel teams groter wordt, omdat je ze daarna weer moet lozen. Het gaat om hoe je je bronnen, geld en personeel inzet."