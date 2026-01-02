user icon
Voormalig F1-teambaas wijst Bearman aan als Ferrari-opvolger van Hamilton

Voormalig F1-teambaas wijst Bearman aan als Ferrari-opvolger van Hamilton

Lewis Hamilton kende allesbehalve een goed seizoen vorig jaar, maar kan volgend seizoen zomaar weer zijn beste resultaten behalen. Oud-teambaas Guenther Steiner denkt dat Ollie Bearman de vervanger gaat worden van Lewis Hamilton. 

In The Red Flag-podcast vertelt Steiner over de toekomst van Bearman en Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt volgend seizoen zijn tweede jaar voor Ferrari en Bearman zijn tweede seizoen in de F1 überhaupt.

'Bearman is de ideale opvolger van Hamilton'

"Ik bedoel, hij begon dit jaar snel, maar maakte fouten. In de tweede helft van het seizoen heeft hij die fouten echter laten varen; het is net alsof er een knop is omgezet. In de eerste helft van het seizoen vond ik dat hij te veel risico nam met de auto die hij had, waardoor hij een paar keer van de baan raakte. Dat was niet goed; hij kreeg veel strafpunten."

"Ook in de tweede helft van het seizoen bleef hij strafpunten verzamelen, maar hij maakte geen fouten meer, zelfs niet tijdens de race, en hij vocht hard", vertelt Steiner in The Red Flags-podcast. Hij waarschuwt Lewis Hamilton wel.

'Hamilton moet oppassen'

"We weten allemaal dat hij kan inhalen en, zoals je al zei, denk ik dat de deur voor hem open moet staan bij Ferrari in 2027. Want als Lewis niet het succes behaalt dat hij nodig heeft, denk ik niet dat hij doorgaat. Dan is hij de voor de hand liggende kandidaat voor Ferrari", zo klinkt de waarschuwing van Guenther Steiner. 

Lewis Hamilton behaalde in zijn allereerste Ferrari-seizoen 156 punten en hij verloor met 18-3 van Charles Leclerc in de races. Ollie Bearman behaalde in zijn rookie seizoen 41 punten en versloeg daarmee zijn teamgenoot Esteban Ocon. In de race was het 12-12 geworden tussen Bearman en Ocon. Steiner ziet in de jonge Brit de ideale opvolger van Hamilton bij Ferrari.

John6

Posts: 11.443

Wat een verrassing daar zouden wij nou nooit op gekomen zijn. 😂

  • 1
  • 2 jan 2026 - 13:28
