Guenther Steiner heeft zich uitgesproken over zijn favoriete Formule 1-coureur aller tijden, maar Max Verstappen komt in dat rijtje niet als winnaar uit de bus. De voormalig teambaas van Haas vindt dat één iconische naam nog altijd boven de Nederlander uitstijgt, en laat ook Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton links liggen.

Via het Instagram-account van The Red Flags Podcast nam Steiner deel aan een spelletje waarin hij telkens moest kiezen tussen twee Formule 1-legendes. De coureur die zijn voorkeur kreeg, bleef staan tot er een nieuwe uitdager langskwam. Steiner koos daarin voor een aantal opvallende namen en koos juist niet voor een aantal gebruikelijke namen. 

Rindt houdt grootheden achter zich

Opvallend genoeg hield Jochen Rindt het lange tijd vol in Steiners lijstje. De wereldkampioen van 1970 werd door de Italiaan zelfs hoger ingeschat dan grootheden als Hamilton en Schumacher. Volgens Steiner verdiende Rindt die status op basis van zijn impact en pure klasse in een tijdperk waarin de sport nog extreem gevaarlijk was.

Uiteindelijk moest Rindt het afleggen tegen Juan Manuel Fangio. De Argentijn, vijfvoudig wereldkampioen en icoon uit de beginjaren van de Formule 1, wist Steiner wél te overtuigen en nam de koppositie over. Vervolgens kwam Verstappen aan de beurt.

Verstappen kortstondig bovenaan

Ook Max Verstappen kwam voorbij in de vergelijking en wist Fangio te verslaan. De Nederlander stond echter niet lang bovenaan. Steiner schoof Graham Hill vervolgens naar voren als een completere coureur, waarmee Verstappen alweer uitgeschakeld werd.

Aan het einde van de rit bleef er volgens Steiner geen enkele twijfel bestaan. Niki Lauda steekt voor hem met kop en schouders boven de rest uit. De oud-teambaas gaf aan dat geen enkele vergelijking zijn mening zou veranderen en liet weten dat hij dit spel “nog uren kan spelen, maar steeds bij dezelfde naam uitkomt”. Lauda was een grootheid in de jaren 70' en 80' in de F1 en won wereldtitels bij Ferrari en McLaren.

AUDI_F1

Posts: 3.518

Schumacher was in zijn tijd de beste,
Senna was in zijn tijd de beste,
Hamilton was in zijn tijd de beste,
Verstappen is in zijn tijd de beste.

Zo.

  • 4
  • 17 jan 2026 - 14:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Guenther Steiner Niki Lauda

Reacties (11)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.518

    Schumacher was in zijn tijd de beste,
    Senna was in zijn tijd de beste,
    Hamilton was in zijn tijd de beste,
    Verstappen is in zijn tijd de beste.

    Zo.

    • + 4
    • 17 jan 2026 - 14:47
  • rwinn2893

    Posts: 163

    Vooropgesteld is Graham Hill een goede coureur en een grote naam. Maar om Hill completer te noemen dan Verstappen is pure onzin. Ja Hill heeft de triple crown maar die resultaten zeggen meer dan hoe goed Hill daadwerkelijk was als coureur. Zeker als je ziet hoe zijn overwinningen op Le Mans en Indy (heeft hij wel echt gewonnen?) tot stand zijn gekomen. Sterker nog zijn titels in de F1 kwamen ook tot stand door de pech van Clark (zelfs zijn dood). Hill blijft een grote naam verder hoor en ik wil niet te veel afdoen, maar Verstappen zou ik er wel direct snel boven zetten.

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 14:53
    • Canson Po

      Posts: 2.953

      Die Steiner plant gewoon te veel goed spul tussen zijn tomaten in de serre, das toch al even duidelijk bij elk interview staat hij te wuiven met zijn korte armpjes je bent me toch niet vergeten he ... wat een ffing windbuil pffft.

      • + 1
      • 17 jan 2026 - 16:17
    • Canson Po

      Posts: 2.953

      dus nee ik neem hem niet meer au serieux

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 16:18
    • snailer

      Posts: 31.409

      Ik heb volgens mij dat stukje interview gehoord. Is uit zijn verband gerukt. Wat ik me nog kan herinneren is dat Steiner predikte dat er geen goat is. En hij eindigde ongeveer zo: Misschien is Graham Hill wel de beste ooit. Hij haalde de triple crown.


      Hoe dan ook is het hier weer gelukt ons op stang te jagen. Overigens zijn die rijders van toen niet te vergelijken met Senna of Schumacher. Andere tijden andere sport. Laat staan om dan die mannen te vergelijken met Verstappen.

      Zelf heb ik de mannen wel zien rijden, Hill en Clark. Maar ik heb er geen echt bewuste herinneringen over hoe slecht of hoe goed die waren. Als ik de verhalen moet geloven van mensen die wel dat bewustzijn hadden, dan zou Clark wel eens de man kunnen zijn die zich in het rijtje Senna, Schumacher en Verstappen zouden kunnen scharen. Mogelijk geldt het ook voor Fangio. Maar die heb ik nooit een race van gezien.

      Er zijn er overigens zo veel geweest die hun bewijs van grootsheid nooit hebben kunnen invullen. Om er een paar te benoemen. Rindt. Postuum kampioen. Perterson. Te veel een heer en op het moment dat hij leidde met een mindere auto dan zijn teamgenoot, verongelukte hij. Wie weet wat er nog na zou zijn gekomen.

      Giles Villeneuve. 1 van de snelste rijders. Overleed in een jaar waar de Ferrari overduidelijk de snelste auto was. Pironi. Ook voor Ferrari rijdend. Hij ramde op een langzaamrijdende collega tijdens een training. Het kostte hem een dubbele breuk. En het kostte hem zijn F1 race carriere. Tijdens het overlijden van Villeneuve was nog niet bekend wie van de twee zou boven komen drijven. Twee heftig aanvallende en zeer snelle rijders in een team. Ferrari 's echte jaar met een rouwrand.

      Soms speelt ook toeval een rol. Bedenk eens wat er zou zijn gebeurd als Lauda Hamilton niet had kunnen overtuigen. Dan was Rosberg meervoudig kampioen geworden. Minstens tot en met 2018.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 17:15
  • f1 benelux

    Posts: 4.254

    Niemand is de beste ooit!! De tijd loopt nog steeds ...
    De beste tot nu toe, .. Kijk, DA kan wel!







    Zo ..

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 15:03
    • f1 benelux

      Posts: 4.254

      En ook dat is volledig gevoed door voorkeuren en/of idolate verheerlijkingen! Dus totaal niet objectief.
      Dan blijft er nog over ... 'Naar mijn mening is Tazio Nuvolari de beste tot nu toe'.
      Maar da's mijn mening en totaal irrelevant.




      Zo ..

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 15:09
  • Bertrand Gachot

    Posts: 350

    mee eens!! bovendien is deze vraag nou al eens serieus beantwoord? wie heißt die mutter von niki lauda??

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 15:21
  • Need5Speed

    Posts: 3.433

    Sebastian Vettel is natuurlijk de beste ooit. Met zijn bijenhotels en alternatieve brandstof doet hij meer voor de planeet dan welke andere F1 coureur dan ook.

    Als coureur liet hij wel eens steken vallen, maar dat bedoelt Steiner vast niet.

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 15:44
    • koppie toe

      Posts: 5.087

      Steken laten vallen?
      Zullen de bijen blij mee zijn.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 16:02
    • schwantz34

      Posts: 41.721

      Seb steekt alle bijen op deze planeet een hart onder de riem...

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 16:23

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

