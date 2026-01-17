Guenther Steiner heeft zich uitgesproken over zijn favoriete Formule 1-coureur aller tijden, maar Max Verstappen komt in dat rijtje niet als winnaar uit de bus. De voormalig teambaas van Haas vindt dat één iconische naam nog altijd boven de Nederlander uitstijgt, en laat ook Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton links liggen.

Via het Instagram-account van The Red Flags Podcast nam Steiner deel aan een spelletje waarin hij telkens moest kiezen tussen twee Formule 1-legendes. De coureur die zijn voorkeur kreeg, bleef staan tot er een nieuwe uitdager langskwam. Steiner koos daarin voor een aantal opvallende namen en koos juist niet voor een aantal gebruikelijke namen.

Meer over Guenther Steiner Steiner voorspelt: "Verstappen maakt niet dezelfde fouten als Alonso"

Rindt houdt grootheden achter zich

Opvallend genoeg hield Jochen Rindt het lange tijd vol in Steiners lijstje. De wereldkampioen van 1970 werd door de Italiaan zelfs hoger ingeschat dan grootheden als Hamilton en Schumacher. Volgens Steiner verdiende Rindt die status op basis van zijn impact en pure klasse in een tijdperk waarin de sport nog extreem gevaarlijk was.

Uiteindelijk moest Rindt het afleggen tegen Juan Manuel Fangio. De Argentijn, vijfvoudig wereldkampioen en icoon uit de beginjaren van de Formule 1, wist Steiner wél te overtuigen en nam de koppositie over. Vervolgens kwam Verstappen aan de beurt.

Verstappen kortstondig bovenaan

Ook Max Verstappen kwam voorbij in de vergelijking en wist Fangio te verslaan. De Nederlander stond echter niet lang bovenaan. Steiner schoof Graham Hill vervolgens naar voren als een completere coureur, waarmee Verstappen alweer uitgeschakeld werd.

Aan het einde van de rit bleef er volgens Steiner geen enkele twijfel bestaan. Niki Lauda steekt voor hem met kop en schouders boven de rest uit. De oud-teambaas gaf aan dat geen enkele vergelijking zijn mening zou veranderen en liet weten dat hij dit spel “nog uren kan spelen, maar steeds bij dezelfde naam uitkomt”. Lauda was een grootheid in de jaren 70' en 80' in de F1 en won wereldtitels bij Ferrari en McLaren.