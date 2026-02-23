Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over iets minder dan twee weken van start, en niemand weet nog waar ze staan. Op basis van de testweken durven veel mensen een voorspelling te doen, en dat geldt ook voor Günther Steiner. De Italiaan stelt dat Mercedes-coureur George Russell de grote favoriet is.

Het team van Mercedes wordt al geruime tijd gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel. Voorafgaand aan de testweken stelden meerdere kenners al dat ze boven de rest uitstaken, en ze maakten tijdens de testweek in Barcelona hun favorietenrol waar. Tijdens de testweken in Bahrein liepen ze tegen iets meer problemen aan, en zagen ze hoe ook Ferrari en Red Bull er competitief uitzagen.

Bij Mercedes vinden ze zichzelf niet de grote favoriet, en ze wezen in Bahrein naar de andere teams. Teambaas Toto Wolff stelde dat Red Bull de benchmark is en George Russell sloot zich bij die woorden aan. De rest van de paddock denkt daar echter anders over.

'Hij is de grote favoriet'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner verwacht veel van Mercedes. De Italiaan is heel erg duidelijk als hij in gesprek met Sport.de zijn favoriet voor de seizoensopener moet aanwijzen: "Voor mij zijn Mercedes en George Russell de grote favorieten voor de Grand Prix van Australië. Zijn teamgenoot Antonelli is nog heel erg jong. Hij is ook ontzettend goed, maar wel nog heel erg jong."

Maakt Russell kans op de wereldtitel?

Het kan volgens Steiner het begin zijn van iets moois voor Russell. Hij bombardeert de Britse coureur tot de grote titelfavoriet: "George heeft het talent om wereldkampioen te worden, maar wel als hij de juiste auto heeft. Als we nu kijken naar hoe Mercedes ervoor staat, dan lijkt hij die ook te hebben. Daarom is Russell voor mij echt de grote titelfavoriet dit jaar."

Russell wordt door meerdere mensen gezien als de favoriet voor de wereldtitel. De Brit mag zich over anderhalve week gaan bewijzen tijdens de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne. Het seizoen gaat direct op uitdagende wijze van start, want een week later staat de Chinese Grand Prix op de planning.