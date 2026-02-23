user icon
icon

Russell gebombardeerd tot grote titelfavoriet

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell gebombardeerd tot grote titelfavoriet

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over iets minder dan twee weken van start, en niemand weet nog waar ze staan. Op basis van de testweken durven veel mensen een voorspelling te doen, en dat geldt ook voor Günther Steiner. De Italiaan stelt dat Mercedes-coureur George Russell de grote favoriet is.

Het team van Mercedes wordt al geruime tijd gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel. Voorafgaand aan de testweken stelden meerdere kenners al dat ze boven de rest uitstaken, en ze maakten tijdens de testweek in Barcelona hun favorietenrol waar. Tijdens de testweken in Bahrein liepen ze tegen iets meer problemen aan, en zagen ze hoe ook Ferrari en Red Bull er competitief uitzagen.

Meer over George Russell Russell sneert naar Verstappen: "Ga lekker naar de Nürburgring"

Russell sneert naar Verstappen: "Ga lekker naar de Nürburgring"

14 feb
 Snel Mercedes laat Red Bull schrikken, problemen voor Ferrari en Hamilton

Snel Mercedes laat Red Bull schrikken, problemen voor Ferrari en Hamilton

13 feb

Bij Mercedes vinden ze zichzelf niet de grote favoriet, en ze wezen in Bahrein naar de andere teams. Teambaas Toto Wolff stelde dat Red Bull de benchmark is en George Russell sloot zich bij die woorden aan. De rest van de paddock denkt daar echter anders over.

'Hij is de grote favoriet'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner verwacht veel van Mercedes. De Italiaan is heel erg duidelijk als hij in gesprek met Sport.de zijn favoriet voor de seizoensopener moet aanwijzen: "Voor mij zijn Mercedes en George Russell de grote favorieten voor de Grand Prix van Australië. Zijn teamgenoot Antonelli is nog heel erg jong. Hij is ook ontzettend goed, maar wel nog heel erg jong."

Maakt Russell kans op de wereldtitel?

Het kan volgens Steiner het begin zijn van iets moois voor Russell. Hij bombardeert de Britse coureur tot de grote titelfavoriet: "George heeft het talent om wereldkampioen te worden, maar wel als hij de juiste auto heeft. Als we nu kijken naar hoe Mercedes ervoor staat, dan lijkt hij die ook te hebben. Daarom is Russell voor mij echt de grote titelfavoriet dit jaar."

Russell wordt door meerdere mensen gezien als de favoriet voor de wereldtitel. De Brit mag zich over anderhalve week gaan bewijzen tijdens de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne. Het seizoen gaat direct op uitdagende wijze van start, want een week later staat de Chinese Grand Prix op de planning.

The Wolf

Posts: 133

@Herman
Ik denk dat zowel Russell als Leclerc flinke groei hebben doorgemaakt, en '25 als graadmeter nemend een goed stabiel seizoen hadden. En voor wat betreft Leclerc, de vorm waarin Ferrari stak vorig jaar dan kun je je als rijder een leidersrol aanmeten totdat je een ons weegt maar wordt je g... [Lees verder]

  • 3
  • 23 feb 2026 - 10:24
F1 Nieuws George Russell Guenther Steiner Mercedes

Reacties (23)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 136

    George Russell heeft het zeker in zich om kampioen te worden. Wie is na Max de beste van dit moment, dan twijfel ik tussen Russell en Leclerc. Beide sla ik erg hoog aan. Alleen George z'n teamgenoot is ook in opkomst, dat is iemand waar hij mogelijk voor moet uitkijken....

    • + 2
    • 23 feb 2026 - 09:41
    • f(1)orum

      Posts: 9.563

      Voor mij is Charles de beste van de twee; op meerdere vlakken. Het voornaamste minpuntje van Charles vind ik echter wel dat hij tot nu toe, in mijn ogen, minder instaat is geweest om het team te dragen; op sleeptouw te nemen; als een echte leider op te treden. Nu is dat bij Ferrari natuurlijk ook geen gemakkelijke cultuur om dit voor elkaar te krijgen, maar ik vind 'm over het algemeen niet overkomen als een 'leiderstype'.

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 09:56
    • shakedown

      Posts: 1.679

      We hebben geen idee hoe Russell onder druk presteert. Russell heeft nog nooit in een positie gezeten dat er langere tijd pressie op hem stond.

      Van LeClerc weten we dat hij in het begin van zijn carrière totaal niet tegen druk kon. Hij heeft heel veel fouten gemaakt zodra er iets van spanning om de hoek kwam kijken.

      Maar we zien ook dat dat de laatste jaren veel beter geworden is! De fouten nemen af, en LeClerc is veel vrijer in denken en handelen.
      De vraag is wel: als er kampioens druk op komt te staan, komen de fouten dan ook weer terug?

      Persoonlijk zie ik van deze twee LeClerc als de betere. Maar Russell is de constantere.
      LeClerc heeft een kampioenschap nodig om de volgende stap te maken.
      Russell kan met een veel betere auto/motor kampioen worden, maar zal nooit in het rijtje van Senna, Schumacher, Hamilton en Verstappen komen

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 10:06
    • The Wolf

      Posts: 136

      Hoe ik het zie, maar dat is slechts mijn perceptie natuurlijk, beide hadden problemen met druk, bij een topteam sta je altijd onder druk, en dat leggen ze zichzelf ook wel op. Anno nu zijn het hele stabiele rijders geworden. Daar waar ik leclerc een fractie hoger heb staan qua rauwe snelheid (kwalificaties) zie ik Russell meer all-round. En ik vermoed ook nét wat meer leider type (wat voor kwal sommigen het ook mogen vinden).

      • + 2
      • 23 feb 2026 - 10:11
    • HermanInDeZon

      Posts: 649

      Leclerc heeft één jaar min of meer de kans gehad om mee te vechten voor de titel en maakte toen (te) veel fouten. In die zin begrijp ik niet echt wat hem boven een Norris of Piastri zou plaatsen.

      Prima rijder, daar niet van ,maar hoe lang rijdt hij ondertussen al voor Ferrari? Als je er dan nog niet in geslaagd bent het team naar je hand te zetten, ben je geen leidersfiguur. In hun tijd samen leek het meer op alsof Sainz de leider was (al was hij minder snel)

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 10:15
    • snailer

      Posts: 31.930

      Denk niet dat er veel tussen zit. 2024 vond ik Russell beter gemiddeld dan Leclerc. Beter in kwali dan afgelopen jaar. Hij heeft in 2025 60 tot 70% van de kwalificaties posities weggegooid. En dat met een type auto waar positie alles is.
      Maar waar hij voor mij in 2025 echt niet goed was is wiel aan wiel rijden. Zowel verdedigend als aanvallend. Waar hij verdedigend goed was en aanvallend inhaalacties had die ik erg goed vond, bakte hij er vaak niets van. Vooral niet tegen de toprijders.
      En met verdedigen was het al helemaal dramatisch voor een toprijder. Dramatisch is we te sterk uitgedrukt.
      Maar hij liet zich een paar keer eenvoudig verschalken via de buitenkant. Ook aan de binnenkant. Dat was ook minder dan 2024.
      Maar dat gezegd hebbend. Zijn race snelheid was dik in orde. En banden managen ook. Daar is wat progressie geweest.
      2024 vond ik hem wel 2de rijder. Dit jaar Leclerc.
      Dus 2 maal voor de McLaren mannen.

      Maar dat gezegd hebbend. Als Russell de voorsprong heeft die ik verwacht het, wordt hij vrij eenvoudig kampioen. Of Antonelli moet sterk verrassen. Maar vorig jaar wees daar niets op. Ondanks dat Russell voor mij net een tandje minder was heeft hij Antonelli aardig gedeclareerd.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 10:15
    • The Wolf

      Posts: 136

      @Herman
      Ik denk dat zowel Russell als Leclerc flinke groei hebben doorgemaakt, en '25 als graadmeter nemend een goed stabiel seizoen hadden. En voor wat betreft Leclerc, de vorm waarin Ferrari stak vorig jaar dan kun je je als rijder een leidersrol aanmeten totdat je een ons weegt maar wordt je geen kampioen. En voor wat betreft de McLaren boys, ja ik zie beiden als toch nét wat minder dan George en Charles. Omgaan met de druk, wiel-aan-wiel duels, daar vind ik Lando soms toch wat minder, die jongen moet het puur van z'n snelheid hebben. en Piastri vond ik mentaal ook niet zo geweldig, toch niet het ijskonijn die ik dacht dat hij was.

      • + 3
      • 23 feb 2026 - 10:24
    • f(1)orum

      Posts: 9.563

      "In die zin begrijp ik niet echt wat hem boven een Norris of Piastri zou plaatsen."
      As Charles in die McLaren van 2025 had gezeten, was hij naar mijn mening al eerder kampioen geworden. Naast het team hebben zowel Lando als Oscar vorig jaar fouten gemaakt die ik Charles nu niet (meer) zou hebben zien maken.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 10:34
    • shakedown

      Posts: 1.679

      Dit was Piastri's tweede F1 seizoen.... We hebben met vlagen zijn ijskonijn mentaliteit gezien. Ik zie hem nog wel doorgroeien de aankomende tijd en rustiger, bedachtzamer worden. Dat tegenover een Norris die in mijn ogen al tegen zijn plafond zit.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 10:36
    • f(1)orum

      Posts: 9.563

      Oscar's 3e seizoen. Maar blijft uiteraard nog steeds knap dat hij zo snel zich bij de top weet te nestelen.

      • + 3
      • 23 feb 2026 - 10:45
    • shakedown

      Posts: 1.679

      Owhja... derde seizoen. oeps. Nouja Russell, Norris, LeClerc, Verstappen enz hebben ook meer rijd nodig gehad..

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 10:59
    • snailer

      Posts: 31.930

      Piastri was vorig jaar 24.

      In 2022 was Leclerc voor een groot deel 24.

      Daar zit wel wat in. Alleen heeft Leclerc vechtend om het kampioenschap 2 behoorlijke fouten gemaakt dat jaar in 2022. Daar en tegen was zijn kwalificatie meer dan voortreffelijk. Zijn race snelheid was meer dan in orde bij Leclerc terwijl hij een auto had die niet de beste op dat gebied was wat betreft banden goed houden. Hij wist vooral in vrije lucht een paar puike stints er uit te toveren waar hij de auto er beter uit deed zien.

      Bij Piastri was dit allemaal net andersom. Hij maakte meerdere grove fouten onder druk. Denk aan Australie de eerste race. En denk aan andere momenten. Piastri is een wiel aan wiel racer, maar maakte veel contact, wat gewoon punten kost. Zijn banden management werd vorig jaar sterk geholpen door dat systeem in de velgen die de banden op bedrijfstemperatuur houdt. In races waar graining op de achterwielen optrad, was hij nergens. Dat heeft zeker ook met de back loaded rijstijl te maken. Zeer snel, maar op banden die degraderen niet de beste.

      Piastri was in 2025 absoluut niet op het niveau van Leclerc en Russell. Anders was hij gewoon kamioen geworden. Norris heeft het nog steeds in zich wat mij betreft om op gelijke hoogte te komen met Leclerc en Russell. Alleen was wat mij betreft zijn instelling de eerste helft van 2025 niet die van een kampioen. Bij hem ging de knop om vanaf Imola. Vanaf dat moment liet hij weer de potentie zien die hij altijd in zich had. Mocht Norris dat jaar in jaar uit laten zien, die instelling dan heeft hij de potentie exceptioneel te worden. Bij Piastri zag ik dat nog niet.

      Wie uiteindelijk de beste van die 2 zal worden en waar de top ligt, is lastig te zeggen. Norris zit al bijna in de prime leeftijd. Wat dat betreft kan Piastri nog een jaar of 3 groeien. De tijd zal het leren.

      In ieder geval gaat de tijd voor Russell en Leclerc dringen. Ze zitten in de zelfde leeftijdscategorie als Verstappen. Zit een maand of 4 a 5 tussen dacht ik. In ieder geval het zelfde schooljaar.
      Uit persoonlijke voorkeur hoop ik dat Leclerc kampioen gaat worden komend jaar. Hij is van het huidige veld na Verstappen en Alonso mijn favoriet. Ik denk dat ik dat in ieder geval mag hopen.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 11:40
    • HermanInDeZon

      Posts: 649

      "Piastri is een wiel aan wiel racer, maar maakte veel contact, wat gewoon punten kost"

      Huh?
      Als er nu één rijder die in zijn hele carriere amper schade heeft gereden of bij crashes betrokken is geraakt is het Piastri wel?

      En dan heb ik het dus letterlijk vanaf zijn F3 tijd

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 11:52
    • snailer

      Posts: 31.930

      Dan heb je echt niet goed opgelet, Herman.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 12:53
    • HermanInDeZon

      Posts: 649

      Zegt degene die zelfs geen races meer kijkt ...

      Nee serieus, ik denk als je de schade die Piastri de afgelopen drie jaar heeft gereden en het aantal incidenten waar hij bij betrokken is gaat optellen en dat vergelijkt met pakweg een Verstappen, Hamilton of een Russell in hun eerste drie jaar dat Piastri er toch echt wel stukken beter uit komt?

      Je gaat nu waarschijnlijk refereren naar die paar races vorig jaar rond Baku, en okay - klopt die waren niet goed ... maar je moet het een beetje breder zien en kijken naar zijn hele carriere + ook wat hij in F2/F3 heeft gedaan.

      Dan kan je toch echt niet oprecht beweren dat Piastri vaak een wiel aan wiel racer is die veel contact maakt hoor.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 13:00
  • SennaS

    Posts: 11.562

    De huidige wk is niet voor niks wk en zal na zijn 1e titel alleen maar beter worden gezien zijn relatief jonge leeftijd en de druk om wk te worden is eraf. Piastri en Kimi schaar ik onder de nieuwe garde waar over een paar jaar rekening mee moeten houden en wellicht eerder.
    George steekt op een goede dag boven de rest uit qua snelheid en moet zich nog bewijzen onder wk druk. Als hij een goede auto heeft dan sleept hij het wk binnen, tenzij er frictie komt tussen hem en Kimi. Zelfs in een barrel wist hij vorig een paar keer te winnen. Max is al een paar jaar de maatstaf en dat zal niet eeuwig standhouden gezien, zie Lewis en Alonso. En er poppen altijd nieuwe toppers op die beter zijn, zoals Max dat ooit deed.
    En ik vraag mij af wat mcl doet met dezelfde mercedes motor, want vorig jaar reden ze mercedes zoek.
    Op basis daarvan zou je verwachten dat mcl er beter voorstaat maar mercedes heeft de snellere coureur in mijn ogen.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 11:29
  • Snelrondje

    Posts: 8.933

    In gelijke auto’s zijn Russell en Leclerc aan elkaar gewaagd. Waarbij George mentaal wat sterker is maar iets minder pure snelheid heeft. Maar omdat Mercedes en meer effectief team is dan Ferrari, zie ik Russell eerder als WDC. Lando maakt meer fouten dan Russell en valt mi. af zodra de McLaren niet superieur is. Mocht de RB even snel en betrouwbaar zijn als de Merc, dan is uiteraard Max lichtjes favoriet.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 11:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.543

    Dit wordt hèt moment van ons beiden, vriend en ik, om te laten zien dat vriend kampioenswaardig is.
    Anders zoek ik 'n nieuwe vriend....of ik ga terug naar Lance.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 11:43
  • Pietje Bell

    Posts: 33.302

    Motorsportcircuits over de hele wereld hebben een lange traditie van het vernoemen
    van bochten naar de meest invloedrijke personen in de industrie.
    In Melbourne zullen dit jaar twee van de grootste pioniers van de Formule 1® zich bij
    deze groep voegen en de eerste vrouwen zijn die dit doen. -

    Laura Mueller, race-ingenieur voor het TGR Haas F1 Team, en Hannah Schmitz, hoofd
    racestrategie voor Oracle Red Bull Racing, krijgen bocht 6 van het Albert Park Grand
    Prix Circuit naar zich vernoemd tijdens de FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN
    GRAND PRIX 2026

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 12:28
    • snailer

      Posts: 31.930

      Woke wordt steeds gekker. Sorry, maar wat voegt het toe.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 12:57
    • Pietje Bell

      Posts: 33.302

      Hoe bedoel je : "Wat voegt het toe"?

      En wat heeft dit met "woke" te maken?

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 13:11
    • The Wolf

      Posts: 136

      Nou ik vind het een terechte vraag eigenlijk, wat voegt het toe?

      En vooruit, ben de beroerdste niet, zal alvast antwoorden op die vraag: GEEN F*UCK!

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 13:15
  • racepace1

    Posts: 636

    Al met al, iets zegt mij dat 2026 een leuk racejaar wordt! vergeet de voorgaande jaren, de nieuwe regels zullen ons vermaken wat er ook gebeurt en om nu te gaan speculeren wie over 24 races bovenaan staat is pure tijdverspilling! let maar op, t'wordt leuk en zet je bakkie chips en biertje alvast klaar...

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 13:25

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.032
  • Podiums 24
  • Grand Prix 152
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar