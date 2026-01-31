Guenther Steiner is onlosmakelijk verbonden met Haas F1, maar zijn carrière had er heel anders uit kunnen zien. De Italiaan werkte tussen 2005 en 2008 bij Red Bull Racing als technisch directeur, in een periode waarin het team nog volop in opbouw was. Toch bleef Steiner daar niet hangen. Achteraf gezien noemt hij zijn vertrek zelfs het belangrijkste kantelpunt in zijn leven.

Volgens Steiner leidde juist die beslissing hem uiteindelijk naar de Verenigde Staten, waar hij zijn eigen bedrijf opbouwde en later aan de basis stond van het Formule 1-project van Haas. In een openhartig interview blikt hij terug op dat moment, dat hij zelf omschrijft als zijn ‘geluksmoment’.

Steiner is blij met Red Bull-vertrek

In een interview met FanAmp liet Steiner weten erg blij te zijn dat hij des tijds vertrokken was bij Red Bull Racing: "Voor mij werkte het perfect. Ik bedoel, het werd druk en voor mij, als ik er nu op terugkijk, was dat mijn geluksmoment toen ik vertrok, omdat het voor mij de deur naar de Verenigde Staten opende.'

De Verenigde Staten was van kleins af aan al een grote droom voor Steiner: "Toen ik jonger was, wilde ik altijd al in de Verenigde Staten wonen, maar dat lukte nooit omdat je daarvoor een werkvisum nodig hebt. Dit opende die weg voor mij en nu ik hier eenmaal ben, kun je me niet meer wegsturen."

Een fundament voor de toekomst

Hoe kwam Steiner uiteindelijk in Amerika terecht? "Allereerst heb ik mijn eigen bedrijf opgericht, een composietbedrijf. Nu hebben we 300 mensen in dienst, wat een behoorlijk succesvol bedrijf is, en dat gaf me de kans om een F1-team op te richten. Als ik hetzelfde in Europa had gedaan, zou ik niet geslaagd zijn omdat ik geen investeerder had gevonden. En als ik buiten Europa op zoek was gegaan naar een Amerikaanse investeerder, denk ik niet dat hij met mij in zee was gegaan omdat het te ver weg is", zo laat de Italiaan weten.

"Het is te ver weg, de wereld, en ik moest de Amerikaanse cultuur leren kennen om iemand te vinden die dezelfde taal sprak, want als ik met een Amerikaanse zakenman over de Europese cultuur praat, gaat hij geen zaken met me doen. En voor mij was het het beste wat me in mijn leven is overkomen, om Red Bull te verlaten."