Max Verstappen 'heeft geen zin' om later in carrière achteraan de grid te racen

Als Max Verstappen ooit afscheid moet nemen van de gevechten aan het front in de Formule 1, dan is dat voor hem een teken om te stoppen. Hij heeft geen behoefte om achter in de Formule 1 rond te rijden.

Dat vertelde Verstappen tijdens Peptalk van Ziggo Sport. Momenteel staat Verstappen nog tot eind 2020 onder contract bij topteam Red Bull Racing en ook voor de periode daarna lijkt hij de teams voor het uitkiezen te hebben. De Nederlander lijkt op interesse van Ferrari en Mercedes te kunnen rekenen, terwijl Red Bull graag het contract met de coureur zou willen verlengen.

Verder vooruitkijkend heeft Verstappen weinig behoefte om in de achterhoede mee te draaien, ook niet richting het einde van zijn carrière. Een vergelijkbaar carrièrepad als Kimi Raikkonen, die na vele jaren in de top nu bij Alfa Romeo moet strijden om überhaupt punten te halen, lijkt Verstappen dan ook uit te sluiten. "Nee", vertelde de Red Bull-coureur resoluut toen hem gevraagd werd of hij daar genoegen mee zou nemen.

Verstappen lijkt erop te hinten dat de uiteindelijke lengte van zijn carrière afhangt van de prestaties. "In onze sport zijn er duidelijke verschillen in de prestaties van de auto's. Nu dat ik gewend ben aan het racen aan het front, wil ik later in mijn carrière niet verder naar achteren rijden", verklaart de achtvoudig Grand Prix-winnaar.