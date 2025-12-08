Max Verstappen is na vier jaar onttroond als wereldkampioen in de Formule 1. Hij eindigde op de tweede plaats, op twee punten van wereldkampioen Lando Norris. Volgend jaar gaat hij op jacht naar sportieve revanche, maar de vraag is of hij dat succes bij Red Bull kan vinden. Nico Rosberg stelt dat Verstappen om zich heen kan gaan kijken.

Verstappens toekomst was dit jaar regelmatig het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar er werd getwijfeld aan zijn toekomst bij dat team. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes of Aston Martin, maar dat gebeurde dus niet.

Volgend jaar gaat er veel veranderen in de wereld van de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische gelden, wat kan zorgen voor een aardverschuiving. Red Bull gaat vanaf volgend jaar rijden met eigen krachtbronnen, die ze samen met Ford gaan produceren. Of deze nieuwe krachtbron goed is, is vanzelfsprekend nog niet duidelijk.

Wat gaat Verstappen doen?

De vraag is dan ook: wat gaat Verstappen doen? Direct na de finish van de Grand Prix van Abu Dhabi probeerde oud-wereldkampioen Nico Rosberg dit vraagstuk te beantwoorden bij Sky Sports: "Hij zal gaan kijken op welke manier het seizoen volgend jaar begint, en dat mogelijk overstappen naar het team dat de beste auto heeft. Hij kan echt kiezen. Ik denk dat hij een beetje ongeduldig zal zijn. Hij wil graag blijven winnen, en hij wil die vijfde wereldtitel gaan pakken."

Niets is zeker

Rosberg wil echter niet zeggen dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. De Duitse oud-coureur vindt het te ver gaan om dat te zeggen: "Als ik iets moet voorspellen, dan denk ik echt dat het alle kanten op kan gaan. Het is nog steeds te vroeg daarvoor. Laten we afwachten. Red Bull kan volgend jaar nog steeds een dominante factor vormen in de Formule 1."

Verstappen lijkt in ieder geval nog nergens naartoe te willen gaan. Hij vormt volgend jaar bij Red Bull een rijdersduo met Isack Hadjar, die de vervanger is van Yuki Tsunoda.