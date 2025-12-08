user icon
Max Verstappen is na vier jaar onttroond als wereldkampioen in de Formule 1. Hij eindigde op de tweede plaats, op twee punten van wereldkampioen Lando Norris. Volgend jaar gaat hij op jacht naar sportieve revanche, maar de vraag is of hij dat succes bij Red Bull kan vinden. Nico Rosberg stelt dat Verstappen om zich heen kan gaan kijken.

Verstappens toekomst was dit jaar regelmatig het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar er werd getwijfeld aan zijn toekomst bij dat team. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes of Aston Martin, maar dat gebeurde dus niet.

Volgend jaar gaat er veel veranderen in de wereld van de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische gelden, wat kan zorgen voor een aardverschuiving. Red Bull gaat vanaf volgend jaar rijden met eigen krachtbronnen, die ze samen met Ford gaan produceren. Of deze nieuwe krachtbron goed is, is vanzelfsprekend nog niet duidelijk.

Wat gaat Verstappen doen?

De vraag is dan ook: wat gaat Verstappen doen? Direct na de finish van de Grand Prix van Abu Dhabi probeerde oud-wereldkampioen Nico Rosberg dit vraagstuk te beantwoorden bij Sky Sports: "Hij zal gaan kijken op welke manier het seizoen volgend jaar begint, en dat mogelijk overstappen naar het team dat de beste auto heeft. Hij kan echt kiezen. Ik denk dat hij een beetje ongeduldig zal zijn. Hij wil graag blijven winnen, en hij wil die vijfde wereldtitel gaan pakken."

Niets is zeker

Rosberg wil echter niet zeggen dat Verstappen gaat vertrekken bij Red Bull. De Duitse oud-coureur vindt het te ver gaan om dat te zeggen: "Als ik iets moet voorspellen, dan denk ik echt dat het alle kanten op kan gaan. Het is nog steeds te vroeg daarvoor. Laten we afwachten. Red Bull kan volgend jaar nog steeds een dominante factor vormen in de Formule 1."

Verstappen lijkt in ieder geval nog nergens naartoe te willen gaan. Hij vormt volgend jaar bij Red Bull een rijdersduo met Isack Hadjar, die de vervanger is van Yuki Tsunoda.

Damon Hill

Posts: 19.629

@Herman,
Ik denk dat er altijd plaats is voor Max, bij ieder team. Je zag zelfs hoelang het duurde voordat Toto Russell een nieuw contract gaf. En desnoods gaan die contracten in de papier versnipperaar als een team Max kan krijgen.

In 2027 zal er sowieso plek zijn bij Ferrari en Aston Martin, ... [Lees verder]

  • 2
  • 8 dec 2025 - 09:04
F1 Nieuws Max Verstappen Nico Rosberg Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (10)

  • HermanInDeZon

    Posts: 434

    Vraag is natuurlijk wat het alternatief op Red Bull is.

    Ik ben er van overtuigd dat zo goed als elk team op zich wel staat te springen voor een rijder als Verstappen, maar of ze hem ook de garanties qua vrijheid en dergelijke gaan bieden die Red Bull hem biedt ...

    Hij krijgt alle updates eerst, hij mag qua nevenactiviteiten doen wat hij wil ( endurance, sim, ...) - dat gaat denk ik nog niet zo evident worden om dat met andere teams te onderhandelen.

    En dan nog is de vraag waar er plaats is. Bij McLaren en Mercedes zie ik eigenlijk niet direct een mogelijkheid voor 2027- die hun huidige line up is al enorm sterk zeker zolang de teamgenoten overeen blijven komen, Ferrari is wel plaats voor 2027 maar onder de huidige leiding zie ik daar Max dan weer niet functioneren.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 08:58
    • Damon Hill

      Posts: 19.629

      @Herman,
      Ik denk dat er altijd plaats is voor Max, bij ieder team. Je zag zelfs hoelang het duurde voordat Toto Russell een nieuw contract gaf. En desnoods gaan die contracten in de papier versnipperaar als een team Max kan krijgen.

      In 2027 zal er sowieso plek zijn bij Ferrari en Aston Martin, al ben ik het met je eens dat Ferrari misschien geen team is waar Max heen zou moeten willen, tenzij het in een "Schumacher-constructie" zou zijn.

      Bij McLaren is het overigens niet onmogelijk dat Piastri het niet meer zo leuk vindt en verkast naar... bijvoorbeeld Ferrari (ik zou het niet doen als ik hem was, maar het is wel een mogelijkheid). En andersom denk ik dat Toto Russell daadwerkelijk eruit gooit als hij Max kan krijgen.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 09:04
    • HermanInDeZon

      Posts: 434

      "En andersom denk ik dat Toto Russell daadwerkelijk eruit gooit als hij Max kan krijgen."

      Als Russell volgend jaar mee doet om het kampioenschap en het misschien nog wel wint ook lijkt het me niet dat Toto hem er uit gaat gooien eerlijk gezegd.


      "Ferrari misschien geen team is waar Max heen zou moeten willen, tenzij het in een "Schumacher-constructie" zou zijn."

      Als het een Schumacher constructie is, zeker. En ik ben er van overtuigd dat Max daar ook "de Schumacher constructie" kan waarmaken. Alleen zie ik het onder het huidige management niet gebeuren, veel te bekrompen.


      En Aston Martin is voor mij toch echt "eerst zien en dan geloven". Met alle respect voor Newey maar ik zie hem echt niet in zijn nieuwe rol.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 09:13
    • Damon Hill

      Posts: 19.629

      @Herman,
      Hmm, als Russell echt de titel pakt heb je inderdaad wel gelijk.

      Bij Aston Martin moet ik het ook nog maar zien, al denk ik zelfs dat de wagen van dit jaar al best goed was. Ik bedoel... laten we eerlijk zijn. Alonso is nog steeds best goed, maar allang niet meer zo goed als vroeger. Hij is 44 jaar oud en had in zijn Alpine tijd al wat moeite met Ocon. Alleen omdat hij nu Lance Stroll als teamgenoot heeft lijkt het allemaal heel wat, maar ik denk dat zelfs de huidige auto een stuk beter is dan de coureurs lieten zien. Met een stap naar voren en de juiste coureurs denk ik echt dat dit team veel meer in zijn mars heeft. Aan de andere kant, ik vind het een walgelijk team. Het "gelik" en maar 100x per jaar aankondigen hoe goed Lance is komt me de keel uit.

      Het klinkt gek maar ik zie Max best wel passen bij Mercedes. Een silver pakje doet hem goed.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 09:20
  • Damon Hill

    Posts: 19.629

    Mijn hoop is vooral dat Verstappen in de F1 blijft, want een vertrek ergens in de komende jaren is niet eens uitgesloten als hij het allemaal niet zo boeiend meer vindt. Wat zou dat een gemis op de grid zijn zeg, als we de absolute eindbaas én smaakmaker moeten missen.

    Persoonlijk denk ik nog steeds dat Red Bull in een neerwaartse spiraal zit, ondanks de opleving eind dit jaar. 2024 was slechter dan 2023 en 2025 was slechter dan 2024. Iedere tweede coureur kan nog steeds niets met die Red Bull en het doet me echt denken aan de tijden van Marc Marquez bij Honda voordat Honda daar definitief instortte qua prestaties. Volgend jaar een Ford motor... ik verwacht er gewoon weinig van maar laat ik duidelijk zijn: ik hoop er volledig naast te zitten en mijn ongelijk toe te moeten geven!

    Verder zie ik Mercedes en Aston Martin op de langere termijn nog steeds als opties, zeker als ze het onder de nieuwe regels goed doen. Bij Aston Martin (Alonso wordt een keertje te oud) zou het zelfs een hereniging zijn met Newey en Honda, dus wie weet.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 09:02
    • NicoS

      Posts: 19.819

      Wat ik hoop is dat de nieuwe regels hem voldoening geven om überhaupt in de F1 te blijven….
      Denk dat dat eerder een reden voor hem zal zijn om de F1 te verlaten.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 09:28
    • snailer

      Posts: 30.942

      Veel zal ook afhangen wat hij echt vindt van de nieuwe auto's, heb het niet over de RBR van volgend jaar specifiek, maar ivm de regelgeving. Alles wijst er op dat het minder een auto is waar de rijders het verschil maken. Te veel wordt geregeld door de auto. Alles wijst er ook op dat het veel liften en coasten is in de race. Men moet namelijk 500 pk aan energie harvesten.
      Tot slot lijkt het er op dat het alternatief voor drs nog veel kunstmatiger is. En dat de kunst van het verdedigen, denk aan Leclerc en Verstappen, wordt weggenomen voor de rijders.

      Ik denk dat niet moet worden onderschat wat dit kan doen met Verstappen zijn gedachtes over blijven in F1 dan wel vertrek uit F1.

      We gaan een aantal jaren van armoede meemaken. Ik moet zeggen dat het voor mij armoede is. Er zijn w=vast bergen fans die wel gelukkig zullen zijn met de nieuwe regels.

      Zelf hoor ik er de commentatoren over. Zoveel inhaalacties! Ja waarschijnlijk alleen op de rechte stukken.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 09:48
  • pixel

    Posts: 781

    Hij heeft al aangegeven dat hij niet per sé meer wereldkampioenschappen hoeft te winnen, dus misschien dat Ferrari iets voor hem is?

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 09:16
  • koppie toe

    Posts: 4.989

    Ze zijn Abu Dhabi nog niet uit en dit soort speculaas komt al weer door?
    Max blijft of stopt maar het zal geen Rosbergje zijn.

    Em mocht hij ooit een overstap maken dan hoop ik naar Ferrari om daar te proberen er weer een team van te maken en never nooit naar die gluiperd van een Wolff.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 09:27
  • Spannenburg

    Posts: 140

    Ik denk dat ondanks alle discussies over wat als…. hij zijn contract uitdient en dan de sport vaarwel zegt. Trouw gebleven aan één team, mooie prijzen gewonnen, een half miljard op de bank.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 09:31

