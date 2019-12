Brown realistisch: "Gaat even duren voordat McLaren aansluiting met top heeft"

McLaren wil in 2020 de ingezette koers van 2019 voortzetten en zodoende het gat naar de topteams dichten. Zak Brown beseft echter wel dat het een tijdje kan duren voordat het gat echt gedicht is.

Na een aantal zeer tegenvallende seizoenen heeft McLaren dit jaar de weg omhoog weer weten te vinden. Vorig jaar werd het team in het eerste jaar van de samenwerking met motorleverancier Renault zesde bij de constructeurs, dit jaar wist de in Woking gevestigde renstal zich op te werken naar een stevige vierde positie in het kampioenschap. Dat deed het team aan de hand van nieuwe coureurs Lando Norris en Carlos Sainz.

In de meeste races was McLaren het sterkste team in de middenmoot, waardoor uiteindelijk op redelijk eenvoudige wijze beslag gelegd werd op die vierde positie. Volgens McLaren-CEO Zak Brown was dat wel de doelstelling, maar 'was het niet noodzakelijk de verwachting'. Tegenover Speed Week gaf de Amerikaan toe dat de stap richting de top de volgende is, maar hij weet dat dit niet eenvoudig is.

"Het gat naar de drie topteams is nog steeds erg groot, maar ons doel blijft om dit gat te dichten. We kunnen echter geen wonderen verwachten. Als je naar Mercedes kijkt, dan zie je dat het ze een aantal jaar gekost heeft. Dat geldt ook voor Red Bull. Dat is waarom ik denk dat het ons wel even gaat kosten om de aansluiting te vinden bij die groep."

Wolff ziet McLaren aansluiting vinden in 2020

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt echter dat McLaren in 2020 in de buurt komt. "Het klopt dat er tegenwoordig drie teams zijn die races en titels kunnen winnen. McLaren is echter op zeer sterke wijze teruggekomen en heeft waarschijnlijk de grootste verbetering van de prestaties gehad van alle teams. Als je mij vraagt, dan zitten ze er in 2020 bij of in ieder geval in de buurt."