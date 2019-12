Ocon begrijpt niet dat Hülkenberg geen stoeltje in de Formule 1 meer kon krijgen

Esteban Ocon neemt komend seizoen de plaats van Nico Hülkenberg in bij Renault, maar hij vindt het onbegrijpelijk dat de Duitser geen nieuwe werkgever heeft kunnen vinden in de Formule 1.

Voorafgaand aan de Grand Prix van België maakte Renault bekend dat Ocon in 2020 na een jaar afwezigheid terugkeert in de Formule 1 bij het Franse team. Daar wordt hij de teamgenoot van Daniel Ricciardo en dus was er geen plek meer voor Hülkenberg. Het lukte hem vervolgens ook niet om bij een ander team onderdak te vinden voor 2020 en tegenover Le Figaro verklaarde Ocon dat niet te begrijpen.

"Er zijn nog steeds veel dingen die ik niet begrijp aan de zakelijke kant, maar Nico had het verdiend in de F1 te blijven. Ik ben misschien niet de juiste persoon om er nu iets over te zeggen, maar er ontbreekt duidelijk iets in het systeem op dit moment. Niets is eenvoudig, zelfs niet voor degenen die met financiële steun arriveren. Als je een zwak moment hebt, staat er een groep coureurs klaar om je plek in te nemen."

Ocon weet dat wereldtitel nog buiten bereik is

Na een half jaar bij Manor en twee seizoenen Force India moest Ocon zelf ook noodgedwongen een seizoen langs de zijlijn toekijken. De Fransman krijgt komend jaar echter een nieuwe kans en recent gaf hij al aan dat het uiteindelijke doel is om de wereldtitel binnen te halen. Dat doel is er nog steeds, hoewel Ocon realistisch genoeg is om te beseffen dat dit in ieder geval niet in 2020 gaat gebeuren.

"Ondanks goede progressie in de afgelopen jaren, hebben we niet de auto om te winnen. Dat zullen we volgend jaar ook niet hebben. Het belangrijkste is echter om je motivatie vast te houden en progressie te boeken, zodat je er op een dag komt. Ik wil wereldkampioen worden, niet zevende of achtste."