Esteban Ocon: "Natuurlijk is de wereldtitel mijn doel, anders blijf ik wel thuis"

Esteban Ocon keert komend jaar na een seizoen afwezigheid terug in de Formule 1 als vaste coureur. De Fransman heeft zichzelf nog steeds ten doel gesteld om wereldkampioen te worden.

Ocon debuteerde in 2016 in de Formule 1 bij Manor en kwam in 2017 bij Force India terecht. Na twee seizoenen moest de junior van Mercedes daar echter het veld ruimen: hij moest plaatsmaken voor Lance Stroll, die daarmee voor het in Racing Point omgedoopte team van zijn vader ging rijden. Ocon kon nergens heen voor 2019, maar is in 2020 keert hij terug.

Dat doet de Fransman bij Renault, waar hij de positie van Nico Hülkenberg inneemt. Zijn doel is niet veranderd: uiteindelijk moet er een wereldtitel gaan komen voor Ocon. "Mijn doel is nog steeds om wereldkampioen te worden in de Formule 1. Anders kan ik beter thuisblijven. Ik ben een coureur en ik droom dus van het hoogst haalbare. Dat is het behalen van de wereldtitel", vertelde hij aan Sky Italia.

Ocon heeft zijn ervaringen bij Mercedes als derde coureur optimaal benut. "Ik heb dit seizoen heel veel bijgeleerd bij Mercedes. Ik heb een heel andere zijde van het verhaal gezien als die je normaal ziet als coureur. De ervaringen die ik dit jaar heb opgedaan, komen absoluut van pas in de rest van mijn carrière. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld veel geleerd van de andere teamleden en de manier waarop zij een raceweekend beleven."