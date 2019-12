Rapport Abu Dhabi 2019: Hamilton bewijst waarom hij wereldkampioen is

Het seizoen zit erop na een dominant optreden van Lewis Hamilton in Abu Dhabi. De Mercedes-coureur scoorde de enige perfecte score in het oliestaatje. Ook Max Verstappen en Sergio Perez verdienden met hun optreden een mooi cijfer.

De beoordelingen in dit rapport zijn subjectief en open voor discussie. Vind je dat een coureur een te hoog of te laag cijfer krijgt, schroom dan niet om je te laten horen in de reacties.

Mercedes

44. Lewis Hamilton, 1ste: 10,0

77. Valtteri Bottas, 4de: 9,0

Op de race van Hamilton in Abu Dhabi viel eigenlijk niets aan te merken. De wereldkampioen was zowel in de kwalificatie als de race een klasse apart en pakte op het Yas Marina Circuit zijn elfde zege van 2019. Teamgenoot Bottas reed ook een sterke race: de Fin moest door een gridstraf vanaf de laatste positie starten, maar wist zich gedurende de race knap terug te knokken naar de vierde positie en zelfs nog bijna het podium te halen.

Ferrari

5. Sebastian Vettel, 5de: 6,5

16. Charles Leclerc, 3de: 8,0

In Abu Dhabi was Ferrari na Mercedes en Red Bull het derde team. Desondanks wist Leclerc er nog een derde plaats uit te slepen, hoewel hij daarvoor in de slotfase diep moest gaan om Bottas van zich af te houden. Vettel had meer moeite tijdens zijn race. Hij vertrok als enige van de drie topteams op de softs, kon het tempo aan het eind van de eerste stint niet meer volgen, moest vroeg naar binnen voor een stop die niet lekker liep en werd uiteindelijk vijfde.

Red Bull Racing

23. Alexander Albon, 6de: 7,0

33. Max Verstappen, 2de: 9,0

Problemen met een turbogat maakten het leven van Verstappen niet makkelijker in Abu Dhabi, maar de Nederlander werd desondanks overtuigend tweede. Hij was echter niet bij machte om Hamilton bij te houden en een fout in de eerste ronde zorgde ervoor dat hij een groot deel van de eerste stint achter Leclerc reed. Albon reed een anonieme race, maar werd wel 'gewoon' zesde.

Renault

3. Daniel Ricciardo, 11de: 7,0

27. Nico Hülkenberg, 12de: 6,5

Het seizoen 2019 verliep al niet zoals Renault hoopte en zo is het seizoen ook niet geëindigd. Hülkenberg leek lang op weg naar punten, maar in de laatste ronde kwam zowel Sainz als Ricciardo nog aan hem voorbij. Zodoende scoorde het Franse fabrieksteam in de laatste race van het jaar geen punten met de elfde en twaalfde plaats.

Haas F1

8. Romain Grosjean, 15de: 6,0

20. Kevin Magnussen, 14de: 6,5

Haas F1 zal heel blij zijn dat het seizoen 2019 ten einde is. Een jaar vol problemen met de VF-19 is achter de rug nadat het ook in Abu Dhabi simpelweg niet wilde lukken. Grosjean was met de oude vloer sterk op vrijdag, maar na de botsing met Bottas in VT2 kon die vloer niet meer gebruikt worden. Magnussen en Grosjean eindigden in de grijze middenmoot, waardoor het team op 28 punten blijft staan.

McLaren

4. Lando Norris, 8ste: 8,5

55. Carlos Sainz, 10de: 7,5

Net als in Brazilië scoorde McLaren in Abu Dhabi met twee auto's punten. Norris bekroonde een sterke slotrace met winst in het kwalificatieduel en met vier punten voor de achtste plaats. Dat had een zevende plek kunnen zijn als hij niet in de laatste ronde werd gepasseerd door Perez. Sainz had het iets lastiger, maar wist uiteindelijk in de laatste ronde een punt te pakken en de zesde plek in het kampioenschap veilig te stellen.

Racing Point

11. Sergio Perez, 7de: 9,0

18. Lance Stroll, uitgevallen: 6,5

Ook Racing Point had meer verwacht van 2019, maar aan de inzet van Perez lag het niet. De Mexicaan werd na een knappe inhaalactie in de laatste ronde zevende en daarmee ook 'best of the rest'. Uiteindelijk scoorde Perez meer dan twee keer zoveel punten als teamgenoot Stroll, die in Abu Dhabi na een uitvalbeurt wederom geen punten aan zijn totaal kon toevoegen.

Alfa Romeo

7. Kimi Raikkonen, 13de: 6,5

99. Antonio Giovinazzi, 16de: 6,0

Nadat in Brazilië het beste resultaat van het seizoen werd behaald, was Alfa Romeo in Abu Dhabi nergens te bekennen. Na een heel anonieme kwalificatie, waarin beide coureurs na Q1 al klaar waren, ging het in de race niet veel beter. Raikkonen eindigde dan nog wel op de dertiende plaats, terwijl Giovinazzi met een zestiende positie aan de finish een stuk minder goed uit de verf kwam.

Scuderia Toro Rosso

10. Pierre Gasly, 17de: 6,5

26. Daniil Kvyat, 9de: 8,0

Door een ongelukkig begin van de race zag Gasly zijn hoop op de zesde positie in het kampioenschap al na één bocht in duigen vallen. Daardoor reed de Fransman de hele race letterlijk achter de feiten aan en zat er ook niet meer in dan de zeventiende positie. Teamgenoot Kvyat zorgde ervoor dat Toro Rosso niet met lege handen vertrekt bij de laatste race van het seizoen: de Rus werd negende en scoorde daarmee nog twee punten voor het team dat zesde werd in het kampioenschap.

Williams

63. George Russell, 17de: 7,0

88. Robert Kubica, 19de: 6,0

Het hele, hele moeizame seizoen van Williams is dan eindelijk ten einde. De uiteindelijke oogst van het Britse team blijft staan op het ene punt dat Robert Kubica pakte in Duitsland. Ook in Abu Dhabi kwam het team er gewoonweg niet aan te pas. Russell werd zeventiende in de laatste race van het jaar, terwijl Kubica met een negentiende positie afscheid neemt van de Formule 1.