Officieel: Toro Rosso vanaf 2020 door het leven als Scuderia Alpha Tauri

Scuderia Toro Rosso zal vanaf 2020 officieel door het leven gaan als Scuderia Alpha Tauri. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijflijst van de FIA voor het seizoen 2020.

De naam Toro Rosso verdwijnt hierdoor na 14 jaar uit de Formule 1. Het team begon oorspronkelijk als Minardi, maar werd in 2005 overgenomen door Red Bull en per 2006 ging het team door het leven als Scuderia Toro Rosso. Het team werd door Red Bull Racing ingezet als plaats waar talenten ervaring op konden doen en scoorde één overwinning met Sebastian Vettel in Italië 2008.

Dit jaar stond het team onder de naam Toro Rosso nog twee keer op het podium: Daniil Kvyat werd in Duitsland tweede, terwijl Pierre Gasly twee weken terug in Brazilië als tweede eindigde. Bij die drie podiumplaatsen zal het waarschijnlijk blijven voor Toro Rosso, want vanaf volgend jaar gaat het team dus door het leven met de naam Alpha Tauri.

Alpha Tauri is de naam van het modemerk van Red Bull en door de wissel naar die naam wordt afstand gedaan van de Italiaanse vertaling van Red Bull. Al in oktober gingen de teams akkoord met het voorstel voor de naamswijziging en de FIA heeft dat nu dus officieel gemaakt op de inschrijflijst voor 2020. Het team zal na de contractverlenging met Honda gewoon met de Japanse krachtbronnen blijven rijden volgend seizoen.