VT3: Verstappen met klein verschil sneller dan Mercedessen in Abu Dhabi

Max Verstappen zal met een goed gevoel naar de kwalificatie toewerken. De Red Bull-coureur was in de derde vrije training nog geen tiende sneller dan Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

De derde en afsluitende vrije training ging op rustige wijze van start. Een groot aantal coureurs kwam in eerste instantie al wel de baan op voor een installatieronde, maar het duurde een kwartier voordat Lando Norris als eerste een tijd neerzette. Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo wisten vervolgens onder die tijd te duiken, voordat Bottas zich als eerste van de topteams bovenaan de tijdenlijst meldde.

Mercedes en Verstappen strijden om eerste positie

Die 1:37.911 bleek echter niet lang de snelste tijd. In eerste instantie dook Hamilton onder die tijd door, een voorbeeld dat vervolgens door Verstappen gevolgd werd. Het kon echter nog wel een tandje sneller, want in twee instanties dook Hamilton weer onder de snelste tijd door. Hij noteerde op de zachtste compound een 1:36.877 en daarna een 1:36.640.

Uiteindelijk bleek dat niet de snelste tijd van de sessie, want in de slotfase zorgde Verstappen ervoor dat Red Bull de derde vrije training bovenaan eindigde. Hij noteerde een 1:36.566 en was daarmee driekwart van een tiende sneller dan Hamilton. Ook Bottas volgde nog binnen een tiende, terwijl Alexander Albon op ruim drie tienden achterstand de nummer vier was van de laatste oefensessie van 2019. Allen reden zij op de zachtste bandencompound.

Ferrari komt aardig mee op mediums

Ferrari koos ervoor om haar coureurs een snelle ronde te laten rijden op de mediums en op die compound konden Sebastian Vettel en Charles Leclerc aardig meekomen. In de eerste twee sectoren waren ze de snelsten, maar in de derde sector kwamen ze nog wel het een en ander tekort. Beide coureurs volgden op ruim vier tienden van Verstappen, waarbij Vettel net iets sneller was dan Leclerc.

Sergio Perez zette een keurige zevende tijd neer in de laatste vrije training van 2019, gevolgd door Daniel Ricciardo. De top 10 van de vrije training werd afgesloten door Carlos Sainz en Pierre Gasly.