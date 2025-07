Ferrari plant belangrijke filmdag op Mugello

Het team van Ferrari heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Italiaanse renstal wist nog geen races te winnen, en de coureurs zijn niet heel tevreden. Deze week willen ze dan ook stappen gaan zetten, en staat er een belangrijke filmdag op het circuit van Mugello op het programma.

Ferrari begon met hoge verwachtingen aan het huidige Formule 1-seizoen. Met Charles Leclerc en Lewis Hamilton beschikken ze over twee absolute topcoureurs, maar ze wisten zich amper te mengen in de strijd om de zege. Op een sprintzege van Hamilton in China na heeft Ferrari weinig grootste dingen laten zien.

De onderlinge verschillen met Mercedes zijn echter klein, waardoor Ferrari momenteel wel op de tweede plaats staat in het constructeurskampioenschap met 222 WK-punten. De achterstand op McLaren is echter zeer groot, aangezien de Britse renstal al 460 punten bij elkaar heeft gereden. Bij Ferrari moet er dan ook iets gaan gebeuren.

Filmen op Mugello

In de afgelopen weken werden er al wat updates geïntroduceerd, en Leclerc en Hamilton zullen op woensdag 16 juli met deze onderdelen gaan rijden. Volgens Motorsport.com staat er morgen namelijk een belangrijke filmdag op het programma op het circuit van Mugello in de regio Toscane.

Speciale richtlijnen

Tijdens een filmdag mag er met de huidige auto's worden gereden. Elk team mag per jaar slechts 200 kilometer rijden tijdens een filmdag, en er moet worden gereden met speciale banden. Dit moet ervoor zorgen dat het geen veredelde testdag wordt, al geeft het de teams wel kans om hun auto beter te leren kennen.

Nieuwe onderdelen

Voor Ferrari is de filmdag dan ook een goed excuus om meters te maken. Motorsport.com meldt dat Hamilton en Leclerc zullen gaan rijden met een soort verbeterde versie van de SF-25. Er zal worden gereden met de nieuwe achtervleugel, die samen met de nieuwe vloer die werd geïntroduceerd in Oostenrijk voor de nodige performance moet zorgen.

Ferrari zal snel de blik gaan richten op de auto voor 2026. Volgens Motorsport.com zal Ferrari in de tweede seizoenshelft gaan stoppen met de ontwikkeling van de huidige auto, en gaan ze zich focussen op de wagen voor 2026.