F1-kenner reageert op Sardinië-geruchten over Verstappen: "Toeval!"

De toekomst van Max Verstappen is al weken het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Afgelopen weekend waren Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff allebei aanwezig op Sardinië, maar volgens Gerhard Berger is dat toekomst.

Het gonsde afgelopen weekend van de geruchten in de Formule 1-wereld. Toen de boten van Verstappen en Wolff werden gespot voor de kust van Sardinië, werden er direct allerlei conclusies getrokken. Zelfs oud-coureur Ralf Schumacher bemoeide zich met de zaak, en hij suggereerde dat ze waarschijnlijk koffie gingen drinken met elkaar.

Toeval?

Al snel werd er gesteld dat het slechts toeval was, en Verstappen was niet aanwezig op het eiland voor harde onderhandelingen. Sterker nog, Verstappen geniet er gewoon van zijn vakantie in de Italiaanse wateren.

Oud-coureur Gerhard Berger is er heel erg duidelijk over. De Oostenrijker deelt zijn mening over de Sardinië-verhalen bij de krant Krone Zeitung: "Dat was gewoon toeval! Max heeft altijd benadrukt dat hij Red Bull graag trouw wil blijven. Ik denk dat hij dat ook na het vertrek van Christian Horner zal doen."

Blijft Verstappen bij Red Bull?

Het ontslag van teambaas Horner vond vlak voor Verstappens vertrek naar Sardinië plaats. Volgens sommigen maakt dit niet uit, want er werd gesteld dat Verstappen niet kijkt naar wie de touwtjes in handen heeft.

Volgens Marko klopt daar helemaal niets van: "De relatie tussen de Verstappens en Horner stond niet bekend als de beste. Zijn vertrek zou voor Max zelfs een doorslaggevende factor kunnen zijn om toch bij het team te blijven."

Ontslag van Horner

Voor Berger kwam het ontslag van Horner overigens niet als een verrassing: "Je kon zien dat het die kant opging. Als Horner dat niet heeft ingezien, dan is dat helemaal geen goed teken." Als afsluiter geeft Berger nog een ongevraagd advies aan Red Bull: "De focus mag niet liggen op onmiddellijk weer mee willen doen in de strijd om de titel."