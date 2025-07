Red Bull stevent af op dieptepunt: slechtste seizoen in tien jaar

Het team van Red Bull Racing is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Aan de hand van Max Verstappen staan ze nog wel regelmatig op het podium, maar verder presteren ze belabberd. Sterker nog, voor het eerst in tien jaar tijd lijken ze buiten de top tien te vallen.

Red Bull profiteert nu vooral van de genialiteit van Verstappen. De Nederlander wist nog wel te winnen in Japan en op het circuit van Imola, maar verder heeft ook hij het zwaar. Hij wist nog wel veel punten te scoren, en Red Bull leunt dan ook vooral op hem. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda weet immers geen potten te breken in de RB21, zijn voorganger Liam Lawson noteerde in de eerste twee races ook twee nulscores.

Grote achterstand

Het seizoen is nu op de helft, en Red Bull staat slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben slechts 172 WK-punten achter hun naam staan, terwijl nummer drie Mercedes op 210 punten staan. De teams van Ferrari (222 punten) en McLaren (460 punten) hebben een nog veel grote voorsprong op Red Bull.

Crisissfeer

Bij de Oostenrijkse renstal is het crisis, en ze hebben snel betere resultaten nodig. Dat is niet alleen nodig om Verstappen binnenboord te houden, maar ook om gezichtsverlies te voorkomen. Red Bull is sinds 2016 namelijk elk jaar in de top drie van het constructeurskampioenschap geëindigd. Dat betekent dat sinds Verstappen voor het team rijdt, Red Bull een vaste bewoner is van de top drie.

Donkere jaren

De laatste keer dat Red Bull niet bij de beste drie teams hoorde, was in 2015. Toen werd de Oostenrijkse renstal met coureurs Daniel Ricciardo en Daniil Kvyat slechts vierde. Het was slechts een incident, want in de zes jaar daarvoor eindigde Red Bull ook in de top drie. In vier van die jaren werd Red Bull ook constructeurskampioen.

In de beginjaren behoorde Red Bull nog niet bij de beste teams, en bivakkeerden ze elke keer in de buik van het middenveld. Zover is Red Bull nu nog niet teruggezakt, maar als Verstappen nu ook niet weet te scoren, dan kan het zomaar snel gaan.