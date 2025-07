Emotionele Norris kijkt terug op thuiszege: "Kinderdroom kwam uit!"

Lando Norris schreef anderhalve week geleden zijn thuisrace op het circuit van Silverstone op zijn naam. De McLaren-coureur was enorm trots, en het gaf hem veel extra zelfvertrouwen. Norris kan het nog altijd niet geloven, en stelt dat hij nu zijn kinderdroom heeft laten uitkomen.

Norris maakte tijdens de regenachtige Britse Grand Prix een zeer sterke indruk. Hij profiteerde van een tijdstraf van zijn teamgenoot Oscar Piastri, en maakte zelf geen enkele fout. Voor Norris was het een mooi moment, en hij vierde een groots feestje met zijn duizenden landgenoten die tot ver na de race bleven plakken op het circuit.

Emotie

Norris kijkt nu rustig terug op zijn belangrijke zege. Op het YouTube-kanaal van McLaren stelt Norris dat hij het nooit gaat vergeten: "De emotie die iedereen liet zien, betekende meer dan wat woorden kunnen zeggen. Mijn ouders waren er, mijn broer, mijn zussen en de ouders van mijn vader... Ik weet zeker dat de ouders van mijn moeder erg trots zouden zijn geweest. Ze zouden er ook graag bij zijn geweest."

2008

Voor Norris was het bijzonder, want hij kan de zege van Lewis Hamilton in 2008 nog voor de geest halen: "Dat was één van mijn eerste herinneringen aan de Formule 1. Lewis won toen. Eén van de beste races ooit. Ik zag de fans, het gejuich en het geluid. Dan had je mij, een kleine jongen, aan de buis gekluisterd, al dromend dat ik zelf ooit daar zou staan, voor alle fans. Daar dacht ik ook aan toen ik racete. Het is een perfect voorbeeld van een kinderdroom."

Herinnering voor de eeuwigheid

Hij weet hoe speciaal dit moment was: "Om echt de hele sfeer en het gevoel in me op te nemen... Om in de auto te zitten, het door mijn vizier te zien... En alle fans te zien juichen en te zien klappen. Dat is iets dat zo weinig mensen ooit hebben kunnen voelen en meemaken, maar nu ben ik ook één van hen. Dat is een uniek en zeldzaam gevoel dat ik me altijd zal blijven herinneren."