Met het oog op het Formule 1-seizoen van 2026, waarin zowel het chassis- als motorreglement volledig op de schop gaan, bereidt de sport zich voor op één van de grootste technische veranderingen in haar geschiedenis. Voor technici betekent dit niet alleen een complexe puzzel, maar ook een kans. Dat stelt topontwerper van Aston Martin Adrian Newey, die bij Williams, McLaren en Red Bull wereldkampioenschappen behaalde met zijn 'designs'.

De Brit sprak zich uit over de uitdaging én de creatieve ruimte die de nieuwe regelgeving biedt. Zijn benadering is even filosofisch als technisch: ''Voor mij is het gewoon een taal, het is een manier om gedachten van hierbinnen naar een medium over te brengen en ze van daaruit verder te ontwikkelen,” legde hij uit tijdens een interview op het Goodwood Festival of Speed van afgelopen weekend, wijzend op de diepere rol die techniek voor hem speelt.

Enorme uitdaging

De veranderingen die in 2026 ingaan, vormen een unicum in de Formule 1. Niet eerder werden aanpassingen aan zowel de chassisregels als de aandrijfeenheden tegelijkertijd doorgevoerd.

''De nieuwe regelgeving is een enorme uitdaging. Het is, denk ik, de eerste keer ooit dat er een verandering is in zowel de chassisregels als de motorregels tegelijk. Dus alle teams zullen moeite hebben om te begrijpen hoe ze die twee veranderingen het beste kunnen integreren.''

Stimulans

De combinatie van nieuwe aerodynamische voorschriften en een overstap naar duurzamere hybride-aandrijvingen vraagt om een holistische benadering. Volgens de Newey biedt dat echter juist een stimulans.

''Dat doet het. Ik vind veranderingen in de regelgeving stimulerend'', vervolgt hij. ''Er is een kans voor nieuwe ideeën, het is voor iedereen hetzelfde. Dus ik zeg niet dat wij daarom iets spectaculairs gaan doen, maar ik denk dat het wel uitdagend is.''

Met deze woorden benadrukt hij niet alleen de complexiteit van de komende jaren, maar ook het creatieve potentieel dat in reglementsveranderingen schuilt. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de ontwikkelingsrichting die teams kiezen. Waar sommige teams wellicht worstelen met de integratie van de nieuwe regels, zien anderen het als dé kans om zich te onderscheiden.