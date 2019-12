Günther Steiner verwacht ook in 2021 dominantie van Mercedes, Ferrari en Red Bull

Günther Steiner vreest dat de nieuwe reglementen voor 2021 niet direct het gewenste effect zullen hebben. De teambaas van Haas F1 denkt dat de drie topteams ook in 2021 een voorsprong zullen hebben.

Sinds de invoering van de V6-turbomotoren met hybride-component begin 2014 hebben Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing alle races gewonnen. Ook dit jaar zijn die drie teams weer de dominante factoren in de Formule 1. De bedoeling is dat dit vanaf 2021 verleden tijd is, want in dat jaar zullen er grote veranderingen doorgevoerd worden in de reglementen in de hoop de teams dichterbij elkaar te brengen.

Er komt een budgetplafond en de technische reglementen gaan fors op de schop. Het probleem is echter dat de teams in 2020 met ongelimiteerde budgetten aan de slag kunnen gaan voor 2021 en op dat vlak is er dus vrees dat de drie topteams weer in het voordeel zullen zijn. Red Bull wilde de introductie van de overige reglementen uitstellen om deze problemen te voorkomen, maar daar gingen de FIA en de Formule 1 niet in mee.

Steiner vreest drie dominante topteams in 2021

Steiner is zich ook bewust van het probleem. "De grote teams hebben meer bronnen en meer mensen om de auto voor 2021 naar de nieuwe reglementen te ontwerpen, terwijl tegelijkertijd de auto van 2020 ontwikkeld wordt. In de eerste jaren verwacht ik geen groot verschil in de pikorde van de teams. De grote drie zullen er zijn en daarna komt de rest, dat weten we. Hopelijk wordt het gat met de grote teams in de loop der tijd minder."

Komend weekend sluit Haas F1 een teleurstellend verlopen seizoen 2019 af. Tot dusver scoorde de nummer 9 van het kampioenschap 28 punten: Kevin Magnussen scoorde er 20, precies evenveel als zijn startnummer, terwijl Romain Grosjean hetzelfde deed door acht punten te scoren. Beide coureurs blijven echter gewoon aan bij het Amerikaanse team voor 2020.