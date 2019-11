Haas F1 met twee auto's in top 10 in kwalificatie: "Er gebeuren soms magische dingen"

Haas F1 kende in Brazilië haar beste kwalificatie in tijden. Teambaas Günther Steiner leek niet helemaal te beseffen wat er gebeurde op Interlagos: "Er gebeuren soms magische dingen, dat is gebleken."

In de Verenigde Staten strandden beide bolides van Haas F1 nog in het eerste deel van de kwalificatie, maar in Sāo Paulo verging het Romain Grosjean en Kevin Magnussen een stuk beter. Beiden wisten ze door te dringen tot het derde deel van de kwalificatie, waar met de achtste en tiende tijd een mooie beloning volgde voor het team dat in 2019 een zwaar seizoen beleeft.

Steiner vertelde GPToday.net dat een combinatie van factoren bij heeft gedragen aan de goede kwalificatie. "Ik denk dat de lage temperatuur geholpen heeft, maar misschien ook het circuit en de hardere C3-banden als zachtste optie. Misschien dat die meer hitte kunnen verdragen. Gisteren waren we redelijk goed en vandaag zaten we op het randje qua temperatuur, maar we hebben het gehaald. We zijn blij en genieten van deze dag."

Steiner beseft dat puntenfinish 'lastig' wordt

Een puntenfinish zou zeer welkom zijn bij Haas F1, dat negende staat in het kampioenschap voor constructeurs. Steiner beseft dat het lastig wordt, zeker omdat de temperatuur op zondag fors hoger zal liggen dan in de rest van het weekend. "Het zal niet makkelijker worden, maar ik geniet van deze dag. Ik denk dat we alles uit de auto gehaald hebben wat erin zit. Iedereen heeft het geweldig gedaan, ook als ik kijk naar de momenten dat we naar buiten gingen.

"We zaten nooit in verkeer en namen altijd het risico om maar één ronde te doen. De coureurs reden sterke ronden. Van vandaag moeten we genieten, en morgen is weer een nieuwe dag waar we het maximale uit willen halen. We weten dat we niet de beste auto hebben, maar we willen het beste eruit halen. Als je erover nadenkt, is dit nog steeds de auto waarmee we in Australië reden. Dat is absurd."