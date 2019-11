Mercedes: "Honda behaalt op hoogte voordeel met elektrische deel krachtbronnen"

Mercedes heeft een patroon gevonden in de prestaties van Red Bull Racing. Met name op circuit die op hoogte liggen, lijken de prestaties van de krachtbron van het Oostenrijkse team een stuk beter te zijn.

Sinds begin 2019 ontvangt Red Bull Racing haar krachtbronnen van Honda. Er werd een overgangsseizoen verwacht, maar desalniettemin scoorde het team met Max Verstappen al twee zeges. In Brazilië volgde er tevens een tweede pole position, nadat die eer ze in Mexico nog ontnomen werd door een gridstraf. In Brazilië waren er echter geen problemen, waardoor de tweede pole wel blijft staan.

Qua topsnelheid zit Red Bull Racing er op Interlagos ook goed bij en dat is volgens Mercedes geen toeval. "Red Bull zit er op hooggelegen circuits altijd goed bij, ook op de rechte stukken. Daaruit moet je concluderen dat Honda een voordeel heeft aan de elektrische kant van de motor. Dat is precies het onderdeel van de krachtbron dat niet beïnvloed wordt door ijle lucht", verklaart een van de engineers tegenover Auto, Motor und Sport.

'Red Bull vond op laatste moment perfecte afstelling'

De engineer heeft daarmee een punt, want net als in 2018 het geval was, zijn de prestaties van de Red Bull op hoogte goed. Toen de Renault-motor nog het werk deed bij het team, wist Verstappen sterke races te rijden in Oostenrijk (winst), Mexico (winst) en Brazilië (tweede). Dit jaar werd er met de Honda-motor gewonnen in Oostenrijk, was de Nederlander de snelste in de kwalificatie en dat was hij dus ook in Brazilië.

Helmut Marko heeft echter een andere reden voor de pole position van Verstappen: een perfecte afstelling, die het team pas na VT3 wist te vinden. "We hebben in de derde training in de bochten nog veel onderstuur gehad. Daar verloor Max in drie bochten twee tienden van een seconde. Dat konden we voor de kwalificatie echter corrigeren."