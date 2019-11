Honda erg blij met pole position Max Verstappen: "Een briljant resultaat!"

Honda is dolgelukkig met de pole position van Max Verstappen in Brazilië. Technisch directeur Toyoharu Tanabe de tweede pole van 2019 een 'briljant resultaat'.

Red Bull en met name Verstappen zit er dit weekend erg goed bij. De Nederlander was in de tweede vrije training met een kleine achterstand de nummer drie, een positie die hij ook op zaterdagochtend innam. In de kwalificatie perste Verstappen er in alle drie delen een uitstekende ronde uit, waarmee hij zich in het derde deel van de kwalificatie beloonde met de pole position.

Red Bull-teambaas Christian Horner loofde motorleverancier Honda na afloop van de kwalificatie en de vreugde was er bij de Japanners ook na de kwalificatie. "Een briljant resultaat vandaag", begint Tanabe zijn analyse van de kwalificatie. "Max was het hele weekend al competitief en pakte zijn, en onze, tweede pole position van het seizoen."

Ook tevredenheid over Albon en Gasly

Honda had drie auto's in Q3: Alexander Albon kwalificeerde zich uiteindelijk op de zesde positie, terwijl Pierre Gasly namens Scuderia Toro Rosso sterk zevende werd. Door de gridstraf van Charles Leclerc schuiven ze allebei nog een plekje op. "Het mag ook gezegd worden dat dit voor Pierre de vierde top 10 in de kwalificatie op rij was."

"Het zal een lange race worden over 71 ronden, en nu zullen we ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn. Op die manier hopen we de sterke prestatie van vandaag om te zetten in een volgende sterke prestatie op zondag", aldus Tanabe.