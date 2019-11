Geen straffen voor Grosjean en Perez na incident in VT3

Romain Grosjean en Sergio Perez zijn na afloop van de derde vrije training naar de stewards geroepen. Zij moesten daar tekst en uitleg geven over een incident dat plaatsvond tijdens de laatste oefensessie, maar geen van beiden kreeg een straf.

Tijdens de derde vrije training hadden Grosjean en Perez een aanvaring met elkaar. De coureur van Haas F1 wilde in bocht 10 aan de buitenkant voorbijgaan aan de coureur van Racing Point, maar dat lukte uiteindelijk niet. Perez volgde de normale racelijn, liet zijn bolide naar de buitenkant lopen en drukte daarmee Grosjean van de baan.

Grosjean liet gedurende de training al blijken niet blij te zijn met de actie van Perez en meldde zijn team via de boordradio dat hij van de baan geduwd was. De stewards gaan nu kijken of dat ook daadwerkelijk het geval is. Ook hebben zij beide coureurs naar zich toe geroepen om tekst en uitleg te geven over het incident.

De stewards hebben uiteindelijk geoordeeld dat het niet nodig was om een straf uit te delen voor de aanvaring van Grosjean en Perez. "De interactie tussen de auto's was niet netjes, maar geen van beide coureurs werd er echt door benadeeld. De stewards waren het er over eens dat de situatie niet gevaarlijk was", las het statement van de stewards over het onderzoek.