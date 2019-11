Toro Rosso bevestigt Daniil Kvyat en Pierre Gasly voor 2020

Bijna alle stoeltjes in de Formule 1 voor 2020 zijn bezet! Daniil Kvyat en Pierre Gasly zijn zojuist bevestigd door Scuderia Toro Rosso, waardoor er alleen nog een plekje vrij is bij Williams.

Iets eerder op dinsdagochtend kondigde Red Bull Racing al aan dat Alexander Albon ook in 2020 bij het Oostenrijkse team rijdt en enkele minuten later volgde de bevestiging van wat daardoor eigenlijk al heel logisch was: dat Gasly en Kvyat ook in 2020 het rijdersduo van Toro Rosso vormen. Eerder kondigde Helmut Marko al aan dat de drie overgebleven Red Bull-zitjes naar deze coureurs zouden gaan.

Gasly keerde halverwege dit seizoen terug bij het team waarmee hij in 2018 debuteerde in de Formule 1. "Ik ben erg blij dat ik in 2020 bij het team kan blijven en ik weet zeker dat we spannende uitdagingen voor ons hebben. Toro Rosso heeft mij ieder seizoen de beste kansen gegeven om te presteren en ik ben enorm gemotiveerd en toegewijd om ze terug te betalen met de best mogelijke resultaten volgend jaar", verklaart de Fransman.

Kvyat behaalde dit jaar de tweede podiumplaats ooit van Toro Rosso en is ook blij dat hij mag blijven. "Ik ben erg blij, want ik voel me hier erg op mijn gemak, ik kan het team en zij kennen mij. Het is dus makkelijk te begrijpen wat iedereen nodig heeft. We hebben samen geweldige dingen bereikt, zoals ons podium in Duitsland dit jaar, dus ik hoop volgend jaar weer een zeer sterk seizoen af te leveren voor dit team."

Teambaas Franz Tost is blij dat Gasly en Kvyat aanblijven voor 2020. "Beiden hebben ze dit seizoen zeer goede prestaties laten zien en ze hebben in hun F1-jaren bewezen competitief te zijn, ze kunnen het maximale uit het potentieel van de auto halen en ze geven waardevolle feedback om verbeteringen door te voeren. Dit jonge maar ervaren duo, hopelijk in combinatie met een competitieve auto, zullen de beste factoren zijn om een succesvol 2020 te hebben."

Met nog twee races te gaan staat Toro Rosso op de zevende plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Racing Point heeft een voorsprong van een punt op het Italiaanse team, dat verder weinig te vrezen heeft van Alfa Romeo en Haas F1 op de plaatsen 8 en 9.