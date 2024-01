Kvyat kijkt terug op Red Bull-exit: "Er was iets aan de hand"

Max Verstappen rijdt sinds 2016 voor het team van Red Bull Racing in de Formule 1. Dat jaar werd hij na een paar races naar Red Bull gepromoveerd. Dit ging ten koste van Daniil Kvyat. De Rus deelt nu dat hij al aanvoelde dat Red Bull hem wilde degraderen naar het toenmalige Toro Rosso.

Verstappen rijdt sinds de Spaanse Grand Prix in 2016 voor het team van Red Bull. Het verhaal is inmiddels bekend en Verstappen groeide daarna uit tot een absolute topcoureur. Inmiddels is hij een drievoudig wereldkampioen, zijn voorganger Kvyat rijdt vandaag de dag in de enduranceracerij. Hij wordt fabriekscoureur voor Lamborghini, daarvoor gaat hij wel rijden onder een Italiaanse licentie.

Kvyat kijkt nu weer eens terug op de periode waarin hij zijn stoeltje bij Red Bull verloor. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 stelt hij dat hij al een voorgevoel had: "Er was iets aan de hand. Marko wilde van coureurs wisselen. Hij stelde dat ik Ricciardo bijna elke race moest verslaan. Ik zei dat Daniel geen idioot was en dat ik mijn best zou gaan doen. De eerste paar races van 2016 waren lastig, maar er was duidelijk een verbetering zichtbaar. De race in China was een goed voorbeeld daarvan, maar daarna kwam Sotsji. Ze hadden dit duidelijk nodig, zo gaat dat soms."