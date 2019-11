Ferrari hoopt dat FIA opheldering geeft over legaliteit van krachtbron

In navolging van andere teams wil Ferrari ook opheldering van de FIA over haar krachtbron. Daarmee hoopt de Scuderia een einde te maken aan geruchten over de legaliteit van de motor.

Daar waar de krachtbron van Mercedes sinds de introductie van de V6-turbomotoren jarenlang dominant was, lijkt Ferrari dat stokje nu overgenomen te hebben. In het afgelopen jaar heeft de Scuderia een enorme stap weten te zetten met haar krachtbronnen, waardoor het team op de rechte stukken ongenaakbaar is. De races op Spa-Francorchamps en Monza werden dan ook gewonnen.

De plotselinge winst van snelheid op de rechte stukken zorgt voor argwaan bij de concurrentie. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko riep de FIA al op om opheldering te geven over de legaliteit van de Ferrari-motor, terwijl ook andere teams hun twijfels kennen. Binotto benadrukt dat de krachtbron van de Scuderia volledig legaal is en spoort de FIA aan om dat duidelijk te maken bij de concurrentie.

"Er zijn twee aspecten. Ten eerste zitten de geruchten ons dwars. Als anderen in het verleden een groot voordeel hadden met de krachtbron, was onze enige reactie als Ferrari dat we nog harder gingen werken om ons pakket te verbeteren. We verdachten ze nooit van valsspelen. Op dit moment zijn er andere teams sneller in de bochten. We verdenken ze niet van valsspelen in de bochten, dus ik zou er blij mee zijn als mensen zich richten op hun eigen zaken en de ontwikkeling van hun eigen auto."

"Aan de andere kant zijn staat we er ontspannen in, want we weten precies wat we doen. We weten dat het legaal is en de FIA controleert ons iedere race. Ze inspecteren alle beschikbare data en er is geïnspecteerd. Dus wat moet ik erover zetten? Hopelijk zal de FIA duidelijk maken dat alles van ons legaal is en dat we niet valsspelen."