Binotto: "Ferrari moet strategisch gezien moedigere keuzes maken"

Mattia Binotto is duidelijk over de strategische calls van Ferrari. Volgens de teambaas en technisch directeur van de Scuderia moet het team 'moedigere' keuzes maken.

In Mexico was Mercedes Ferrari wederom strategisch gezien te slim af en dat was zeker niet voor de eerste keer in 2019. Volgens Binotto is daarom het moment aangebroken voor Ferrari om qua strategie meer risico's te nemen. Daarvoor lijkt het team nu in een goede positie te zitten: het kampioenschap is al buiten bereik, terwijl de achterstand van Red Bull Racing op Ferrari dermate groot is dat de tweede positie veilig lijkt.

"Over het algemeen moeten we meer risico's nemen en moediger zijn. Dat houdt in dat we Charles misschien niet naar binnen hadden moeten halen toen Albon stopte, maar dat hij door had moeten rijden. Door wel op dat moment te stoppen, wisten we redelijk zeker dat de banden het niet tot het einde vol zouden houden. Dat was een verkeerde aanname", vertelde Binotto tijdens de persconferentie in Austin.

Ferrari moet banden 'beter leren begrijpen'

Volgens Binotto komt Ferrari nog tekort op het vlak van het begrip van de banden, zeker als de Italiaan dat afzet tegen wat Mercedes doet. "Het houdt in dat we nog wat finetuning te doen hadden qua begrip van de banden. Terugkijkend naar de data proberen we ons model voor de banden te verbeteren zodat het ons in de toekomst een betere kans geeft om een betere keuze te maken."

Charles Leclerc en Sebastian Vettel strijden momenteel nog om de derde plek in het kampioenschap, met een onderling verschil van zes punten. Leclerc maakt in theorie nog kans op de tweede plek in de titelstrijd voor coureurs, hoewel hij daarvoor een achterstand van 53 punten moet goedmaken. Het is voor de Monegask dus zaak om zondag in ieder geval voor Valtteri Bottas te eindigen, anders is de Fin zeker van de tweede plek.