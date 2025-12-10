user icon
FIA keurt ingrijpende nieuwe Formule 1-regels goed

De FIA heeft de regels voor het nieuwe Formule 1-seizoen officieel goedgekeurd. Het regelpakket gaat voor volgend jaar volledig op de schop, en nu is alles officieel in kannen en kruiken. Dat is niet het enige, want er zijn nog een aantal opvallende regels doorgevoerd.

De Formule 1 zal er vanaf volgend jaar anders uitzien. Er gaan nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden, en dat zorgt ervoor dat de auto's er volledig anders gaan uit zien. Daarnaast biedt het nieuwe regelpakket de teams ook een kans om grote stappen te zetten, en staan er met Ford, Audi en Honda weer drie nieuwe fabrikanten op de grid.

Wat heeft de FIA gedaan?

De teams en motorleveranciers zijn al maanden bezig met de ontwikkelingen voor 2026, en de FIA heeft nu alles officieel goedgekeurd. Tijdens de bijeenkomst van het World Motor Sport Council in Tasjkent in Oezbekistan, werden de nieuwe sportieve, technische, operationele en financiële regels officieel goedgekeurd. Dat betekent dat alles gewoon door kan gaan zoals gepland, al bestond er daar geen twijfel over. De World Motor Sport Council moet echter wel altijd goedkeuring geven.

Nieuwe regels voor de vrije trainingen

Tijdens de bijeenkomst in Oezbekistan werden er ook nog een aantal andere regels aangepast of aangescherpt. Zo zal er in 2027 weer één testweek zijn in plaats van de drie in 2026, zijn de procedures voor het stilleggen van een race versimpeld en is er een opvallende regel aangepast rondom de vrije trainingen.

Vanaf volgend jaar kan een vrije training tijdens een sprintweekend namelijk worden verlengd, als deze lang heeft stilgelegen door een rode vlag. Dit jaar klaagden teams er regelmatig over dat ze door een rode vlag tijdens een sprintweekend te weinig voorbereidingstijd hadden voor de andere sessies. Nu zal dat niet meer het geval zijn, en kan er extra tijd worden toegevoegd aan de trainingen als dit nodig is.

De FIA blijft nog een aantal dagen in Oezbekistan hangen, want vrijdag vindt hier het FIA-gala plaats. Wereldkampioen Lando Norris zal hier zijn wereldbeker in ontvangst nemen, en ook Max Verstappen zal aanwezig zijn.

Reacties (2)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.285

    Zo moeilijk was dat toch niet. De klok stil bij rood en weer aan bij groen.

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 15:36
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.912

    Oezbekistan... een prachtig land en lekker 'Oezbeekse plov' eten daar maar verder kon dit ook allemaal in Parijs zoals vroeger. En maar blijven zeiken dat CO2 omlaag moet :-) Een beetje zoals Jetten die miljarden wil uitgeven om 0.00000000000036% te managen maar zelf iedereen lekker Spanje laat vliegen voor zijn feestje.. of Timmermans die voor groen pleit en ondertussen zijn ouderwetse villa op ouderwetse wijze (met hout) verwarmt. Al die hypocrieten joh..

    Ik blijf lekker vlees eten(in plaats van vegan-gedoe vervangers), lekker toeren met mijn BMW V8 4.4l en lachen om noodpakket, vaccinatie en (recentelijk ontstane) 'watertekort' :-)

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 16:07

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

