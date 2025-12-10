De FIA heeft de regels voor het nieuwe Formule 1-seizoen officieel goedgekeurd. Het regelpakket gaat voor volgend jaar volledig op de schop, en nu is alles officieel in kannen en kruiken. Dat is niet het enige, want er zijn nog een aantal opvallende regels doorgevoerd.

De Formule 1 zal er vanaf volgend jaar anders uitzien. Er gaan nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden, en dat zorgt ervoor dat de auto's er volledig anders gaan uit zien. Daarnaast biedt het nieuwe regelpakket de teams ook een kans om grote stappen te zetten, en staan er met Ford, Audi en Honda weer drie nieuwe fabrikanten op de grid.

Wat heeft de FIA gedaan?

De teams en motorleveranciers zijn al maanden bezig met de ontwikkelingen voor 2026, en de FIA heeft nu alles officieel goedgekeurd. Tijdens de bijeenkomst van het World Motor Sport Council in Tasjkent in Oezbekistan, werden de nieuwe sportieve, technische, operationele en financiële regels officieel goedgekeurd. Dat betekent dat alles gewoon door kan gaan zoals gepland, al bestond er daar geen twijfel over. De World Motor Sport Council moet echter wel altijd goedkeuring geven.

Nieuwe regels voor de vrije trainingen

Tijdens de bijeenkomst in Oezbekistan werden er ook nog een aantal andere regels aangepast of aangescherpt. Zo zal er in 2027 weer één testweek zijn in plaats van de drie in 2026, zijn de procedures voor het stilleggen van een race versimpeld en is er een opvallende regel aangepast rondom de vrije trainingen.

Vanaf volgend jaar kan een vrije training tijdens een sprintweekend namelijk worden verlengd, als deze lang heeft stilgelegen door een rode vlag. Dit jaar klaagden teams er regelmatig over dat ze door een rode vlag tijdens een sprintweekend te weinig voorbereidingstijd hadden voor de andere sessies. Nu zal dat niet meer het geval zijn, en kan er extra tijd worden toegevoegd aan de trainingen als dit nodig is.

De FIA blijft nog een aantal dagen in Oezbekistan hangen, want vrijdag vindt hier het FIA-gala plaats. Wereldkampioen Lando Norris zal hier zijn wereldbeker in ontvangst nemen, en ook Max Verstappen zal aanwezig zijn.