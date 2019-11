Sergio Perez veroordeeld tot start vanuit pits voor missen weging

Sergio Perez zal de Grand Prix van de Verenigde Staten vanuit de pits moeten vertrekken. De Racing Point-coureur miste een oproep van de FIA voor de weegbrug.

Aan het einde van de tweede training werd Perez naar de weegbrug geroepen, maar die miste hij. Daardoor stelden de stewards een onderzoek in naar de Mexicaan. Eerder dit jaar miste Pierre Gasly de weegbrug tijdens een vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daar kreeg de Fransman, die op dat moment voor Red Bull Racing reed, dezelfde straf voor.

"De stewards hebben videobewijs geanalyseerd en de coureur van auto 11 (Perez) en de vertegenwoordiger van het team gehoord", staat in het statement van de stewards. "Daarna is bepaald dat de coureur niet gestopt is voor de weging, toen hij verplicht was dat te doen. In plaats daarvan reed hij door en deed hij een pitstop, waar aan de auto gewerkt werd door deze op te tillen en de banden te wisselen."

"Dat is in tegenstrijd met Artikel 29.1 a). De opgelegde straf is de verplichte straf, zoals in de Formula One Sporting Regulations staat. De stewards tekenen op dat zij geen reden zien om een alternatieve straf te hanteren."