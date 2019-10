Helmut Marko: "Ook Kvyat is nog steeds kandidaat voor zitje bij Red Bull Racing"

Daniil Kvyat is toch terug in de running om een zitje bij Red Bull Racing in 2020. Volgens Helmut Marko werden eerdere uitspraken van hem verkeerd begrepen dat Kvyat bij Toro Rosso zou blijven.

Red Bull heeft nog een aantal knopen door te hakken voor 2020. Het staat vast dat Max Verstappen komend seizoen de kleuren van Red Bull Racing verdedigt, maar er moet nog wel bepaald worden hoe de rest van de zitjes bij het Oostenrijkse team en Scuderia Toro Rosso ingevuld gaan worden. Wel is duidelijk dat Kvyat, Alexander Albon en Pierre Gasly onderdeel van Red Bull en in de Formule 1 blijven.

In een eerder stadium kondigde Marko aan dat er na de Grand Prix van Mexico een besluit genomen zou worden over wie welk plekje gaat invullen in 2020. Tegenover de Russische editie van Motorsport.com kwam hij daarop terug: hij noemde die verklaring 'een foutje'. "Om een of andere reden dacht ik dat Mexico na de Verenigde Staten op de kalender stond."

Het besluit over de coureurs voor 2020 wordt dus nog iets verder vooruit geschoven en zal waarschijnlijk dus niet deze week volgen. Ook verklaarde Marko dat Kvyat nog helemaal niet kansloos is voor het zitje bij Red Bull Racing. Enkele weken geleden verklaarde de talentscout echter nog dat intern bij Red Bull was besloten om de Rus nog een jaar bij Toro Rosso te houden.

"Wat ik bedoelde, is dat we al alles weten over de kwaliteiten van Kvyat. Waar we nog niet zeker van waren, waren de kunnen van Albon. Dat is wat ik bedoelde." Gevraagd of dit betekent dat naast Albon en Gasly ook Kvyat weer kans maakt op dat zitje, antwoordde de Oostenrijker heel duidelijk: "Ja, ze maken allemaal kans."

Hülkenberg definitief niet voor Red Bull

Wel bevestigde Marko nogmaals dat Nico Hülkenberg niet tot de kandidaten behoort om in 2020 een zitje te krijgen bij Red Bull Racing. "Nee, we overwegen alleen onze drie eigen coureurs. Dat hebben we altijd gezegd. Al deze coureurs hebben contracten met Red Bull die ons het recht toewijzen dat wij vrij zijn om te bepalen waar zij naartoe gaan."