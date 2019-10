George Russell verwacht strijd aan te gaan met Haas F1 tijdens GP Mexico

George Russell en Williams hebben vertrouwen voor de Grand Prix van Mexico. Coureur en team verwachten dat het op hoogte mogelijk is om op zijn minst de strijd aan te gaan met Haas F1.

Niet voor het eerst dit seizoen waren Russell en teamgenoot Robert Kubica na de kwalificatie terug te vinden op de twee laatste posities in de rangschikking. De Brit reed de negentiende tijd, maar gaf slechts zo'n twee tienden van een seconde toe op nummer 18 Romain Grosjean. Volgens Russell is het mogelijk dat hij tijdens de race de strijd aan kan gaan met de concurrenten van Haas F1.

"We hebben meerdere keren gezien dat we dezelfde, zo niet een betere snelheid hadden dan Haas in de race, zoals in Oostenrijk, Monza en een aantal andere races. Ik denk dus absoluut dat het mogelijk is. We moeten het afwachten, want dit is een ongelooflijk lastig circuit waar je makkelijk een band blokkeert. Als dat gebeurt, is het klaar. Je moet dus goed managen en geduldig zijn."

Datzelfde denkt Dave Robson, senior race engineer van Williams, nadat hij het tempo van Williams in de vrije trainingen zag. "Ik denk dat de racepace op vrijdag voor ons zeker beter was dan de snelheid met weinig brandstof. We denken dat we in de buurt en zelfs een beetje sneller waren dan de Haas. Hoe meer ronden we op de banden rijden, hoe beter het voor ons is. Ik denk dat we een redelijk fatsoenlijke race zullen hebben, gezien de standaard van het seizoen."