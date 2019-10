Williams: "Voorbarig om te zeggen dat Latifi in 2020 bij ons racet"

Williams heeft nog altijd een stoeltje te vergeven voor het seizoen 2020. Nicholas Latifi is de grootste kanshebber op dat zitje, maar volgens teambaas Claire Williams is het voorbarig om te stellen dat de keuze op de Canadees is gevallen.

Twee dingen staan vast qua coureurs bij Williams voor 2020: George Russell zal zijn zitje in ieder geval behouden, terwijl Robert Kubica hoe dan ook zal vertrekken bij het Britse team. Latifi, de huidige testcoureur van het team, is de grootste kanshebber op het stoeltje naast Russell, maar Williams wilde tegenover Sky Sports nog niet toegeven dat de keuze op hem is gevallen. Zij verwacht na de Grand Prix van Abu Dhabi een bekendmaking.

"Dat is nog wat voorbarig, maar hij heeft dit jaar goed werk voor ons geleverd. We hebben voor 2020 ons tweede zitje nog vrij, maar we dubben er intern nog over. Zoals je verwacht zijn er veel dingen die meespelen in de overwegingen, maar we weten dat we na de Grand Prix van Abu Dhabi in de positie zijn om onze coureurs te bevestigen."

Gebrek aan ervaring geen punt voor Williams

Mocht de keuze daadwerkelijk op Latifi vallen, dan zal Williams wederom met een onervaren line up aan de start staan. Dat was in 2018 en 2019 ook al het geval met Lance Stroll en Sergey Sirotkin en dit jaar dus Russell en Kubica, die na acht jaar afwezigheid terugkeerde in de sport. Dat gebrek aan ervaring is voor Williams geen probleem: ze hecht in de keuze voor coureurs meer waarde aan hun talent dan hun leeftijd.

"George is erg volwassen. Hij gedraagt zich eerder als een 35-jarige dan als een 21-jarige. Ik zou er eerlijk gezegd geen problemen mee hebben om twee jonge coureurs te hebben. Leeftijd is voor ons niet zo'n ding, maar het draait meer om het talent dat ze hebben. George, maar ook de andere rookies, hebben laten zien dat ze ondanks hun leeftijd veel talent hebben."