Steiner: "Kubica krijgt bij Haas tijd in auto bij potentiële rol voor 2020"

Haas F1 heeft bevestigd dat Robert Kubica tijd krijgt in de bolide voor 2020, mocht de Pool ervoor kiezen om volgend seizoen een rol als ontwikkelingscoureur bij het team aan te nemen.

Kubica vertrekt aan het einde van 2019 bij Williams, het team dat hem na ruim acht jaar afwezigheid een comeback gunde. Die terugkeer verloopt bijzonder moeizaam, mede doordat het team uit Grove het hele seizoen al achteraan de grid bivakkeert. Haas bevestigde een aantal weken geleden dat het interesse heeft om Kubica te halen voor 2020 en nu bevestigt het team dat de gesprekken nog steeds gaande zijn.

"We zijn in gesprek over een rol in ons team als testcoureur", vertelde Haas F1-teambaas Günther Steiner in Mexico tegenover GPToday.net. "We moeten nog steeds onze simulator ontwikkelen. We zitten nu op een solide punt, maar we moeten wel de volgende stap maken. Hij is absoluut de best gekwalificeerde man die we daarvoor kunnen halen, dus daar hebben we het nu over."

Haas bezig met ontwikkelen eigen software voor simulator

Haas maakt momenteel nog gebruik van de simulator van Dallara, maar Steiner bevestigde dat Haas haar eigen software ontwikkelt. Op die manier moet er betrouwbaardere informatie verzameld worden. "Dat is een onderdeel waar we ons echt moeten verbeteren. Zodra we in een positie zitten zoals met de banden dit jaar, dan kunnen we niet alleen op het circuit, maar ook in de simulator bekijken hoe we dergelijke situaties kunnen voorkomen."

Mocht Kubica inderdaad in 2020 naar Haas komen, dan zal de enkelvoudig Grand Prix-winnaar tijd krijgen in de auto. Hij krijgt dan een vergelijkbare rol als Pietro Fittipaldi vervulde tijdens de wintertests van dit jaar. "Onze simulatorcoureurs hebben tijd in de auto gekregen, omdat ze de simulator moesten laten correleren met wat de auto doet. Anders heeft het geen zin om iets anders te doen."