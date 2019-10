Max Verstappen: "Iedereen bij Red Bull geeft 100 procent voor 2020"

Max Verstappen hoopt na een toch ietwat tegenvallend 2019 op een beter 2020. Volgens de Nederlander werkt iedereen bij Red Bull Racing er hard aan om dat te bewerkstelligen.

Voor Red Bull Racing en Verstappen zou 2019 in eerste instantie een overgangsjaar worden, nadat het in de winter de motoren van Renault inruilde voor exemplaren van Honda. De start van het jaar was echter veelbelovend met een podiumplaats in Australië. De goede vorm bleef vervolgens tot de zomerstop, die Verstappen in ging als nummer 3 in de titelstrijd met onder andere twee zeges.

Na de zomerstop vallen de resultaten echter tegen: Verstappen stond nog niet op het podium en viel al twee keer uit, iets wat hem voor de zomerstop niet overkwam. Daarnaast lijkt Red Bull het te verliezen in de ontwikkelingsstrijd met Ferrari en Mercedes, die meer progressie weten te boeken in de ontwikkeling van hun bolides.

'Maatregelen genomen voor volgend jaar'

In 2020 wil Verstappen voor het eerst echt om de wereldtitel mee gaan strijden, maar dan moet Red Bull nog wel een stap vooruit zetten. Volgens de zevenvoudig Grand Prix-winnaar wordt daar hard aan gewerkt. "Iedereen geeft 100 procent en iedereen probeert het beste eruit te halen. Alleen dit jaar is het, misschien door die nieuwe voorvleugel die is gekomen, wat lastiger geworden voor ons. Daar moeten we goed naar kijken tijdens de winter."

"Natuurlijk hebben we al veel ideeën voor volgend jaar hoe we sterker voor de dag kunnen komen. Sommige dingen hebben dit jaar goed gewerkt, sommige iets minder, maar er zijn altijd dingen die beter kunnen. Ook als je een goed weekend hebt. Ik probeer altijd alles te analyseren wat er beter kan. Ik denk dat we wel weten wat er niet goed is gegaan en we hebben ook maatregelen genomen voor volgend jaar, dus we gaan het zien", vertelde hij aan Ziggo Sport.