Jacques Villeneuve: "Williams verdient haar problemen van 2019"

Williams hoeft niet op medelijden van Jacques Villeneuve over haar huidige vorm. De wereldkampioen van 1997 vindt dat dit het verdiende loon is, omdat het team volgens hem 'slecht bestuurd' wordt.

Williams bivakkeert in 2019 stijf achteraan op de grid. Coureurs Robert Kubica en George Russell kunnen geen vuist maken met de FW42, die duidelijk een stuk langzamer is dan de bolides van de concurrentie. Dat is al vanaf het begin van het seizoen het geval en daarbij werd het niet geholpen door de problemen die het voor aanvang van het seizoen ondervond.

Het team arriveerde twee dagen te laat bij de eerste week van de wintertests, omdat de auto niet op tijd klaar was. Vervolgens bleek de auto dus te langzaam en nog steeds zijn de problemen niet voorbij, want in Rusland moest Kubica zijn race beëindigen om onderdelen te sparen. Villeneuve, in 1997 de laatste wereldkampioen van Williams, ziet dit als een gevolg van hoe het team op dit moment bestuurd wordt, zo vertelde hij op de Italiaanse televisie.

"Wat ik triest vind, is hoe het team in de afgelopen jaren bestuurd is. Maar gezien het management is het geen verrassing waar ze nu staan. Het is logisch. Ik denk dat het op een of andere manier terecht is dat het nu zo slecht gaat. Het zou namelijk jammer zijn als een team met zo'n naam en glansrijk verleden succesvol zou zijn, terwijl het zo slecht bestuurd wordt. Ze verdienen het dus."

Frank Williams richtte Williams in 1977 op, maar gaf de regie over de renstal in 2013 uit handen aan dochter Claire. Zij is als plaatsvervangend teambaas verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Williams.