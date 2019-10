Marko begrijpt kritiek Verstappen: "Coureurs moeten zich uit kunnen spreken"

De afgelopen weken is er langzaam wat kritiek gekomen vanuit het kamp Verstappen over Red Bull Racing. Helmut Marko vindt het echter geen probleem dat zijn coureurs zich durven te uiten.

De kritiek van de Verstappens richt zich vooral op de ontwikkeling van Red Bull in het seizoen 2019. Ondanks dat Max Verstappen al twee zeges en een pole position pakte dit seizoen, heerst er het gevoel dat het team zich niet snel genoeg ontwikkelt in verhouding tot Mercedes en Ferrari. "Je zou verwachten dat we in de tweede helft van het seizoen beter zouden worden, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd", vertelde Verstappen aan Verstappen.nl.

Een week eerst was er ook al forse kritiek van vader Jos Verstappen aan het adres van Red Bull. Hij vroeg zich hardop af of er op korte termijn nog wel verbetering zou komen bij het Oostenrijkse team. Deze kritiek is voor Marko echter geen probleem. De talentscout en adviseur van Red Bull Racing heeft liever dat coureurs zich uitspreken over dergelijke zaken dan dat ze zich stil houden.

"Voor een deel heeft Max gelijk", geeft Marko tegenover Auto Bild dan ook toe. "Zijn race was weliswaar twee keer afgelopen na de eerste bocht, maar dat kan gebeuren. In de basis willen we bij Red Bull coureurs hebben met hun eigen mening en ze moeten ook in staat zijn om die mening tot uiting te brengen. Het is geen probleem."