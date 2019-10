George Russell weet zeker dat Williams-bolide voor 2020 op tijd af is

George Russell heeft er veel vertrouwen in dat Williams in 2020 niet dezelfde fouten gaat maken als in 2019 en hij is ook heel zeker van zijn zaak dat het team komend jaar wél op tijd bij de wintertests arriveert.

Het jaar 2019 verloopt rampzalig voor Williams. De Britse renstal kan het tempo het hele seizoen lang al niet volgen en dat kan eigenlijk teruggeleid worden naar de valse start die het team maakte. De auto was niet op tijd gereed voor de eerste twee dagen van de wintertests in Barcelona. Tijdens de rest van de test was Williams dan ook vooral bezig om opstartproblemen op te lossen.

Russell heeft er echter vertrouwen in dat Williams zich niet twee keer aan dezelfde steen zal stoten. "Ik weet voor 100 procent zeker dat we volgend jaar niet dezelfde fouten maken als dit jaar. Ik zet mijn huis erop in dat de auto er zal staan tijdens de eerste dag van de wintertests van volgend jaar. Eigenlijk heb ik helemaal geen huis, dus ik zou het huis van mijn ouders erop inzetten."

Een competitiever seizoen dan in 2019 ligt volgens Russell dan ook in de lijn der verwachting. "Ik heb er vertrouwen in dat we volgend jaar competitiever zullen zijn. We zitten op dit moment op de juiste weg. Natuurlijk is het altijd makkelijker om je te verbeteren als je op een lager niveau begint, maar de tekenen op dit moment wijzen erop dat we op de goede weg zijn", vertelde hij tegenover onder andere GPToday.net.