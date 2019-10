Williams bevestigt sparen van onderdelen als reden uitvalbeurt Kubica in Rusland

Williams heeft wederom opheldering gegeven over de uitvalbeurt van Robert Kubica in Rusland. Het team bevestigt dat de Pool zijn auto in de pits moest parkeren om onderdelen te sparen.

Kubica viel afgelopen weekend in Rusland voor het eerst dit seizoen uit, nadat Williams hem halverwege de race naar de pits riep. Na afloop van de race uitte hij zijn onvrede over de uitvalbeurt, die ingegeven zou zijn om onderdelen te sparen. Naar aanleiding daarvan wilde PKN Orlen, de sponsor van Kubica, antwoorden van Williams, en die antwoorden kreeg het op donderdagavond.

"We moesten helaas Roberts auto uit de race halen door de hoeveelheid schade die we opgelopen hebben in de races in Singapore en Rusland, zodat we ons kunnen beschermen voor de volgende races", vertelde senior race engineer Dave Robson. "Het team heeft enorm hard gewerkt om ervoor zorgen dat de hoeveelheid onderdelen vergroot is voor Japan en de laatste races van het seizoen."

Crash Russell veroorzaakt door wielmoer

Robson ging ook in op de uitvalbeurt van George Russell in Rusland. De Brit crashte voor de tweede race op rij, maar deze keer kon hij er weinig aan doen. Een van de wielmoeren op de bolide van Russell werkte niet zoals de bedoeling was, wat tot het blokkeren van een wiel en uiteindelijk de crash leidde volgens Robson.

"We vonden op de auto van George een probleem met de klem van de wielmoer, wat ertoe leidde dat het rechter voorwiel niet perfect op de auto zat. Dit veroorzaakte een blokkerend wiel tijdens het remmen. Het design is erg volwassen en heeft haar waarde bewezen. We hebben de rest van de inventaris goed doorgekeken en we verwachten geen herhaling van het probleem."