PKN Orlen wil antwoorden van Williams over uitvalbeurt Kubica in Rusland

PKN Orlen wil antwoorden van Williams over de gedwongen uitvalbeurt van Robert Kubica in Rusland. De Pool moest zijn auto tijdens die race van het team in de pits parkeren 'om onderdelen te sparen'.

Williams had voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore alle races met beide auto's uitgereden, maar in de laatste twee races viel het team drie keer uit. George Russell crashte in Singapore en Rusland, terwijl Kubica in Rusland na 29 ronden gevraagd werd om zijn auto in de pits te parkeren. "We kozen ervoor Robert uit te laten vallen om onderdelen te sparen voor de intense overzeese races aan het eind van het seizoen", verklaarde engineer Dave Robson de uitvalbeurt.

Dat viel niet in goede aarde bij Orlen, het Poolse oliebedrijf dat achter Kubica staat. Het bedrijf heeft een statement naar buiten gebracht waarin het duidelijk maakt dat ze ' ROKiT Williams Racing officieel om opheldering gevraagd hebben' voor de reden waarom Kubica uit de race gehaald is.

Als Williams Kubica daadwerkelijk liet uitvallen om onderdelen te sparen, dan zou het kunnen wijzen op een gebrek aan reserveonderdelen. Het zou niet voor het eerst dit seizoen zijn dat Williams dat heeft: ook in de eerste fase van het seizoen kampte het team met dat probleem. Dat was toen het gevolg van de valse start van het team, waarbij het onder andere de eerste twee testdagen in Barcelona miste.