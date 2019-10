Abiteboul: "Renault wilde intensiever gaan samenwerken met McLaren"

McLaren verruilt haar Renault-motoren vanaf 2021 voor krachtbronnen van Mercedes. Cyril Abiteboul heeft onthuld dat Renault graag nauwer wilde samenwerken met het Britse team, dat daar niet voor open stond.

Na drie ongelukkige jaren met Honda wisselde McLaren voor 2018 ook al van motorleverancier. Er werd gekozen voor een avontuur met Renault en dat heeft ze vooralsnog geen windeieren gelegd. McLaren vond in het constructeurskampioenschap weer de weg omhoog en staat dit jaar, met nog vijf races te gaan, vierde in het constructeurskampioenschap, een plekje voor Renault.

McLaren wilde geen intensievere samenwerking

Na 2020 komt er alweer een einde aan die samenwerking, want Renault wordt dan door McLaren aan de kant gezet voor een samenwerking met Mercedes. Dat houdt niet in dat Renault geen pogingen gedaan heeft om de samenwerking voort te kunnen zetten. Volgens Abiteboul is er een voorstel gedaan om intensiever met elkaar te gaan samenwerken en onderdelen uit te wisselen, iets wat het team uit Woking liever niet wilde.

"Ik denk dat McLaren simpelweg zoekt naar een eenvoudige relatie als klant. De manier zoals ze het aan ons presenteerden is dat ze een leverancier wilden, en Mercedes is een goede leverancier met een hoogstaand product. McLaren gaat zich in dat geval specifiek richten op het chassis - en dat valt te begrijpen."

"Ons voorstel was veel meer een partnerschap waarin we veel onderdelen, de integratie van de motor, de installatie van het chassis uitwisselen. Als je ziet waar we nu staan, is het verschil met McLaren zeer klein, maar is er een muur van 1,8 seconden naar de pole position. Het doel van deze relatie was dan ook geweest om samen dat gat te verkleinen en meer synergie te creëren in uitrusting, installatie en faciliteiten."

'Plan was nooit dat McLaren B-team wordt'

Volgens Abiteboul had zo'n samenwerking uitstekend gepast bij de reglementen voor 2021, waarbij er lijsten komen met standaard, open-source onderdelen en onderdelen met een voorgeschreven ontwerp. "Daarom heb ik het over een strategische samenwerking, wat niet inhoudt dat zij een juniorenteam of B-team zouden worden. Dat zou niet gebeuren en dus overwogen we dat ook niet, maar onze aanpak sprak McLaren niet aan."