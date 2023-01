Abiteboul wil geen duidelijkheid geven over F1-stap Hyundai

Voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul is sinds kort de teambaas van het WRC-team van Hyundai. Het Koreaanse automerk wordt al geruime tijd in verband gebracht met de Formule 1 en de komst van Abiteboul zorgde alleen maar voor nog meer speculatie. Hij benadrukt echter dat er geen concrete plannen zijn.

De stap van Abiteboul naar de rallysport hing al geruime tijd in de lucht. De Fransman was in het verleden in de Formule 1 actief als de teambaas van Caterham en Renault. Aangezien Hyundai al geruime tijd in verband wordt gebracht met de overstap naar de koningsklasse van de autosport, was het voor een aantal volgers één plus één is twee.

Abiteboul geeft echter aan dat Hyundai helemaal geen concrete plannen heeft voor een overstap naar de Formule 1. De Fransman werd ondervraagd door Motorsport.com en daar gaf hij aan dat alles afhangt van de ambities van het merk: "Ik wil geen ja gaan zeggen, dan gaan jullie zeggen dat Hyundai naar de Formule 1 komt. Ik wil graag teruggaan naar wat ik eerder zei. We moeten ervoor gaan zorgen dat zo'n stap in het belang van het bedrijf is."