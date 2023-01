Abiteboul officieel benoemd tot teambaas WRC-team Hyundai

Voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft weer een nieuwe toonaangevende baan in de internationale autosport gevonden. De Fransman gaat namelijk aan de slag als de teambaas van het WRC-team van Hyundai. Het nieuws hing al eventjes in de lucht en werd vandaag bevestigd.

Abiteboul was in het verleden actief in de Formule 1 als teambaas van Caterham en later Renault. De Fransman sloot in 2020 een weddenschap met Daniel Ricciardo af. De heren spraken af dat Abiteboul een tattoo zou nemen als Ricciardo dat jaar op het podium zou eindigen. De Australiër pakte een podium en ruim een jaar later kwam Abiteboul zijn belofte na. Op dat moment was hij echter niet meer werkzaam in de Formule 1.

Na 2020 verliet Abiteboul het team van Renault, het huidige Alpine, en nu heeft hij dus een nieuwe belangrijke baan gevonden. Bij Hyundai zal hij gaan fungeren als de teambaas van de autosporttak en wordt hij dus de baas van het succesvolle WRC-team. De Fransman maakt dus de overstap van het circuit naar de rallysport, hij is niet de enige die in beide sectoren heeft gewerkt.