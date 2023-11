Voormalig rivaal ziet wrede Verstappen: "Hij is veel rustiger geworden"

Het team van Red Bull Racing maakt dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft dit seizoen slechts één Grand Prix niet gewonnen en ze hebben met Max Verstappen de regerend wereldkampioen onder contract staan. Volgens Cyril Abiteboul is Red Bull bezig met een verbazingwekkende reeks.

Red Bull lijkt voorlopig nog wel even aan de macht te blijven in de Formule 1. Aangezien de regels pas in 2026 op de schop gaan, is de kans groot dat Red Bull blijft heersen. Ze maken veel indruk, ook voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul gelooft zijn ogen niet. Abiteboul was bij Renault niet altijd zo geliefd bij Red Bull, maar inmiddels liggen de verhoudingen iets anders. Hij is nu de motorsportbaas van Hyundai en hij zijn band met Red Bull is beter geworden.

Ongevoelig

Abiteboul is heeft erg te spreken over de huidige resultaten van Red Bull. De Franse motorsportbaas stelt in gesprek met France Info dat Red Bull bezig is met iets wat praktisch onmogelijk is: "Iedereen heeft zijn ups en downs gehad, zijn briljante momenten en ook zijn problemen. Red Bull liep gewoon over water. Het is verbazingwekkend omdat ze ongevoelig lijken te zijn voor alles. Ze zijn ongevoelig voor alle variabelen, het maakt niet uit of dat de wind, de temperatuur of het ground effect is. Dat maakt het nog indrukwekkender."

Wreed

Abiteboul is daarnaast ook van mening dat Max Verstappen bezig is met een bizarre reeks. De Hyundai-baas ziet iets bijzonders gebeuren en dat deelt hij: "Het is echt wreed. Verstappen is zó sterk dat hij gewoon in staat is om een coureur zoals Sergio Perez, die toch best veel heeft meegemaakt, op de grond te drukken en zelfs te breken. Er komt veel volwassenheid vanuit Red Bull en vanuit Max. Ik denk dat hij veel rustiger is geworden."