Robert Kubica boos op Williams: "Ik kan nu wellicht beter zwijgen"

Robert Kubica viel in Rusland voor het eerst dit seizoen uit en daar was de Pool op zijn zachtst gezegd niet blij me. De uitvalbeurt was namelijk ingegeven door een keuze van Williams om onderdelen te sparen.

Williams wordt het hele seizoen al achtervolgd door problemen. Het Britse team liep meteen achter de feiten aan toen het de eerste dagen van de wintertests in Barcelona miste, om vervolgens met een auto te verschijnen die het tempo absoluut niet kan volgen. Voor Kubica en teamgenoot George Russell is er dan ook weinig eer te behalen met de FW42.

In Singapore volgde een nieuw dieptepunt: voor het eerst dit seizoen vielen beide Williams-coureurs uit. Russell kon daar weinig aan doen, omdat een ontploffende rem ervoor zorgde dat hij stuurloos de bandenstapels in ging. Niet veel later verscheen Kubica ineens in de pits, waar hij zijn auto definitief parkeerde.

Kubica niet blij met keuze Williams

Dat deed de enkelvoudig Grand Prix-winnaar op aanwijzen van Williams, dat achteraf de volgende verklaring gaf voor de uitvalbeurt: "We hebben besloten Robert uit te laten vallen om onderdelen te sparen voor de aankomende en veeleisende overzeese races." Kubica wil daar na afloop van de race eigenlijk niets van weten en vertelde tegen Eleven Sports gefrustreerd zijn verhaal.

"Ik kan wel allerlei dingen gaan roepen, maar dat is niet juist. Wellicht kan ik dus beter zwijgen. Ik had mezelf ten doel gesteld om iedere race uit te rijden, maar dat gaat nu dus niet meer lukken. Dit is misschien wel mijn slechtste weekend ooit en dat komt niet door mij eigen optreden. Op vrijdag riep ik na vier ronden al dat er iets niet klopte aan de auto. Ik heb een auto nodig die werkt, want dan kan ik er echt wel mee uit de voeten."