Villeneuve begrijpt Haas F1 niet: "Had gekozen voor een talent of een bewezen winnaar"

Jacques Villeneuve begrijpt niet waarom Haas F1 in 2020 verder gaat met Romain Grosjean. Wel kan hij begrip opbrengen voor het feit dat men Nico Hülkenberg links heeft laten liggen.

Haas F1 maakte in de aanloop naar de Grand Prix van Singapore bekend dat Grosjean ook in 2020 voor het team zal rijden. Wederom zal de Fransman, die in 2016 naar het Amerikaanse team kwam, de teamgenoot zijn van Kevin Magnussen, die een jaar later de overstap maakte. Voor Hülkenberg is dat een hard gelag: na zijn vertrek bij Renault leek hij een kanshebber bij Haas, maar hij dreigt nu buiten de boot te vallen.

Volgens Villeneuve is het goed te verklaren waarom Haas F1 Hülkenberg niet aangetrokken heeft: het zou voor het team geen stap vooruit betekenen. Toch kan de wereldkampioen van 1997 niet helemaal leven met de keuze voor Grosjean: als de renstal komend jaar een stap vooruit had willen zetten, dan had het volgens Villeneuve een andere coureur moeten kiezen.

"Grosjean en Hülkenberg zijn de coureurs op de grid met de meeste ervaring, maar zonder een overwinning te boeken. Nico heeft zelfs nog nooit op het podium gestaan, dus waarom zou Haas F1 voor hem moeten kiezen? Als ze echt voor verandering hadden willen gaan, dan hadden ze beter een jong talent of een bewezen racewinnaar, zoals Daniel Ricciardo, kunnen kiezen", vertelde Villeneuve aan Motorsport-Total.com.