Officieel: Grosjean en Magnussen ook in 2020 bij Haas F1

De kogel is eindelijk door de kerk: Romain Grosjean zal ook in 2020 actief blijven voor Haas F1. Vanochtend maakte het Amerikaanse team bekend dat de Fransman en Kevin Magnussen ook komend jaar de coureurs van het team zijn.

Haas F1 was een van de weinige teams die nog een open plek hadden voor 2020. Van Magnussen was al zo goed als zeker dat hij aan zou blijven volgend seizoen, omdat hij al een contract had. De positie van Grosjean lag echter flink onder vuur, vooral omdat de prestaties van de Fransman dit seizoen wederom tegenvallen. Toch krijgt hij komend jaar wederom de kans om zich bij Haas te bewijzen.

Grosjean rijdt al sinds 2016, het eerste seizoen van het team in de Formule 1, bij Haas F1. Hij zal dus aan zijn vijfde seizoen in Amerikaanse dienst gaan beginnen in 2020. Het wordt tevens het vierde seizoen dat hij Magnussen naast zich treft bij het team dat dit jaar met zwart-gouden bolides racet. "Ik heb altijd gezegd dat het mijn verlangen was om bij Haas F1 te blijven en verder te bouwen met wat het team bereikt heeft", vertelde Grosjean.

"Ik ben blij dat ik onderdeel van het team kan blijven, nadat ik hier al sinds het begin ben en het werk van Gene Haas en Günther Steiner om het team competitief te maken gezien heb. We hebben dit jaar onze uitdagingen gehad, maar we zullen de ervaringen van dit jaar en vorig jaar gebruiken voor 2020. Ik kijk ernaar uit om met Kevin en het hele team te werken en onze reis voort te zetten."

'Haas F1 heeft ervaring nodig'

Teambaas Günther Steiner verklaarde waarom de keuze op Magnussen en Grosjean gevallen is. "Ervaring, en de noodzaak daarvan, is altijd een van de pijlers geweest van Haas F1 Team. Met het aanblijven van Romain en Kevin in 2020 houden we een line-up dat ons een solide platform geeft om te blijven groeien. Hun kennis van hoe we werken als team en onze kennis van wat zij kunnen leveren achter het stuur geeft ons waardevolle continuïteit en een sterke fundering om ons team rond te bouwen."

Door de bevestiging van Grosjean en Magnussen bij Haas F1 gaan er wederom deuren dicht voor Nico Hülkenberg. De Duitser rijdt momenteel nog voor Renault, maar moet zijn plekje bij dat team volgend jaar afstaan aan Esteban Ocon. Hij werd veelvuldig gelinkt aan het plekje bij Haas F1, maar daar zal het dus niet van komen.